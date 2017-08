Lilia Arellano.

“Reformar el poder significa fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso Federal”: Luis Donaldo Colosio

• Amantes al banquillo

• Persecución contra las féminas favoritas

• Facturas 3.3, totalmente distintas a la 3.2

• Julio, mes más violento del actual sexenio

• Q. Roo: persiste inseguridad incontenible

• Aumentan 179% robos al autotransporte

• Sindicato petrolero: encubren corrupción

Ciudad de México, 1 de agosto de 2017.- Las diferencias en la vida cada vez son más notorias y nada tienen que ver con la educación y mucho con el dinero, la clase y algunos piensan hasta en los valores. Por lo pronto, las señoras esposas de los políticos con poder, habrán de estar de plácemes, se empieza a castigar a las amantes, a quienes reciben regalos, a las que tienen la misión de hacerles agradables las tardes y las noches. Empezaron con la de Javier Duarte –supongo que si no me refiero al ex gobernador de Veracruz en términos relacionados con delitos se puede poner el apellido-, se le encarcela por supuesto enriquecimiento inexplicable, aunque más bien tendrían que decir indebido pero bien desquitado. Comparativamente no hay ninguna ley pareja al saberse de la libertad de todas aquellas encargadas de hacer olvidar a los capos su existencia pendiente de un hilo y, por lo tanto, llevarlo a las alturas porque quién sabe si tengan un mañana.

Tendrían que declarar su fortuna proviene “del placer de ser” y en más de una ocasión de estar. Dos años de prisión preventiva le han dictado a Xóchitl (N) –cada vez que se abre un diario y se encuentra uno con una relación interminable de nombres y todos con esa “N”, la pregunta llega sola, ¿no tuvieron madre ni padre?- por aceptar un departamento en Polanco, en una zona ya ni tan exclusiva de la capital de la República y su camionetota. Ahora que, su pasado es interesante. Un amante con quien suponen mandó matar al marido. Una filiación partidista muy ad hoc con su comportamiento: el PAN. Carece de la red de protección tendida para doña Karime (N), el Macías es su papá y también llevó ese apellido su tío, el amigo entrañable del titular de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, desde sus tiempos de gobernador, cuando le autorizó y hasta le inauguró el primer astillero en el Caribe, justo en Quintana Roo.

Así las cosas y con esa visión, ahora si muy responsable con la cual los legisladores, los senadores, van a revisar el nuevo Sistema Penal, seguramente encontrarán algún apartado para castigar a las amantes, a las queridas, a los segundos frentes, a las casas chicas, por el hecho de recibir techo, comida, regalos, viajar, etcétera, por desempeñar el mismo papel de las esposas solamente que sin la responsabilidad del lavado, del planchado y de la dieta. Si de eso se trata, deberán incluir también a quienes contraen matrimonio y por ende se ven beneficiadas con la riqueza de sus respectivos cónyuges. Como dicen que debe existir el suelo parejo, que somos iguales, que no hay diferencias entre hombres y mujeres, entonces también se tendrá la elaboración del apartado para castigar a los señores beneficiados con las fortunas acumuladas de sus parejas, tal vez el antecedente del señor Ahumada sirva de algo, por lo menos para dejar de llamar al padrote por su nombre y de satanizar a las mujeres cuya frente con osamenta les daña el orgullo.

Si en estos términos y castigos va la cuestión, tal vez en el fondo lo reprochable es la evasión fiscal de estas féminas o de los varones en la misma actividad. Por lo tanto y ahora que han puesto de moda la facturación 3.3, cada servicio habrán de contabilizarlo, ponerse al corriente con sus impuestos y mucho se teme se elevarán al 50 por ciento. ¿De esos triángulos amorosos habrán sacado semejante engendro para facturar?

MENOS BOLAS HACE EL ESTAMBRE

Aunque a nivel general la rendición de cuentas sobre el ejercicio del gasto a nivel federal, estatal y municipal es prácticamente inexistente, pues las revisiones e irregularidades localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) casi nunca terminan ante la mesa del Ministerio Público, debido a la anulación, en la práctica, del equilibro de poderes, el fisco (SAT) aprieta cada vez más las tuercas a los contribuyentes, quienes se encuentran inermes ante esas presiones.

La innovación tecnológica en materia de impuestos ha obligado a los más de 61 millones de contribuyentes del país a convertirse en verdaderos expertos en contabilidad o a contratar a despachos contables para atender requerimientos cada vez más especializados, como las facturas 3.3, en las cuales cambian muchas cosas, es totalmente distinta, implica mucho detalle y uso de información estandarizada a través de catálogos, todo esto complica severamente una actividad que se suponía suficientemente regulada, porque aunque tarde han descubierto todos los fraudes de las pagadoras –conocidos pero debidamente protegidos para hacer más grande el capital patrimonial de escogidos funcionarios-, ahora habrán de pagar justos por pecadores.

De enero a mayo de este año, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sumó 3.1 millones de nuevos usuarios, la cifra más alta de que se tenga registro para un periodo similar. De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria, el padrón se integró por 61 millones de contribuyentes, de los cuales el 56.5 por ciento corresponden a asalariados, 40.4% a personas físicas y 3.1% a personas morales. Todos ellos, en su gran mayoría, están batallando con la factura electrónica 3.3 desde el pasado 1 de julio, a pesar de que pueden seguir emitiendo las facturas 3.2 hasta el 30 de noviembre próximo, a fin de que emigren paulatinamente. A través de la publicación del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), publicado el 10 de enero pasado, se oficializaron esos cambios proyectados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

A partir del 1 de diciembre, la nueva versión es obligatoria para todos. Este paso, considerado como un tratado cuando es simplemente un comprobante fiscal es más complicado pues requiere de información más detallada sobre las operaciones; cada importe, con sus respectivos impuestos y descuentos son calculados por cada concepto; se incorporan nuevos catálogos en los que se especifican descripciones, tipos y reglas de validación, algunos de uso obligatorio y otros de uso condicional. Además se hace uso de zonas horarias basadas en el Código Postal, lo cual permite saber el momento en el que se generó la factura.

“La factura 3.3 es una versión totalmente distinta que implica mucho detalle y uso de información estandarizada a través de catálogos. Eso facilita el llenado y evita errores”, asegura Gerardo García Campa, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. A fin de llenar la nueva factura, es necesario informarse sobre las novedades que presenta este nuevo formato. Explica: el SAT tiene una aplicación gratuita para facturar, pero mucha gente la cual usaba la anterior versión (3.2) ahora no sabe cómo llenarla; necesita saber qué información requieren los nuevos campos del documento fiscal. De otra forma, se hace muy complicado identificar todo eso en el momento de hacer la factura, como ya lo han comprobado miles de empresas y contribuyentes.

Un cambio importante radica en que en la factura 3.2 se podían tener tres o cuatro servicios incorporados en el comprobante. Ahora, si se tienen tres operaciones, en cada una de ellas se debe señalar el concepto, desglosar el impuesto y trasladarlo, es decir, debe ser más detallado. En una misma factura se pueden tener distintas operaciones con diferente gravamen, pero cada una señala su tipo de gravamen, pues se fiscaliza cada operación por el concepto y no por el total de la factura.

El sitio del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) tiene información al respecto, y en su apartado información_fiscal/factura_electronica, incluye la información necesaria para emitir la factura en su nueva versión 3.3. Entre las herramientas proporcionadas están: guía de llenado, catálogo (claves y descripciones), búsqueda de productos y servicios, unidad de medida (herramienta para buscar la clave de producto o servicio, así como la clave de unidad de medida que se registra en factura).

Ahora bien, una vez conocido todo este proceso, los detalles pequeños, medianos, grandes, el catálogo, los nuevos campos fiscales, las aplicaciones, los porcentajes de pago, la hora de emisión de las facturas, la firma del responsable y aceptado todo ello, lo menos a esperar es la obligación del gobierno de hacer exactamente lo mismo al momento de rendir cuentas sobre el manejo de esos impuestos a detalle pagados al fisco. En qué lo gastaron, cómo lo gastaron, por qué lo gastaron, cuáles fueron sus prioridades, de dónde salió, cómo lo manejaron, quiénes concursaron, los antecedentes de los triunfadores, su capacidad, el curriculum hasta del último de los trabajadores, sus declaraciones de impuestos, las de la empresa y las personales y con el recordatorio de la obligación de auditarse si facturan más de 100 millones de pesos al año.

Decía mi abuela: “lo que tiene ida, tiene vuelta”, ¿o no?

JULIO, EL MES MÁS VIOLENTO

Los propios datos oficiales muestran un aumento generalizado de homicidios en el país y las autoridades de los tres niveles de gobierno no encuentran la fórmula para detener el baño de sangre resentido en el territorio nacional. Por segunda vez en este año, se registró un récord de homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado. En julio pasado se cometieron mil 113 asesinatos, cifra que rebasa los mil 93 casos de marzo pasado y se posiciona como el periodo más violento desde septiembre de 2012, cuando se perpetraron mil 145 asesinatos.

Un promedio de 34 muertes diarias se registró entre enero y julio de este año, a consecuencia de ataques vinculados con el narcotráfico. Esta cifra supera las 28 victimas diarias registradas durante el año pasado, catalogado como el más violento de esta administración. En el mes de julio, los estados con mayor número de familias enlutadas fueron: Guerrero (166), Veracruz (114) y Chihuahua (112). En estas entidades se concentra el 35 por ciento de las ejecuciones a escala nacional.

Precisamente en Chihuahua, en las últimas horas, siete personas fueron ejecutadas, reportó la Fiscalía General. En la capital del estado, dos hombres de entre 25 y 35 años de edad fueron asesinados a balazos afuera de un gimnasio en una plaza comercial ubicada en el cruce de Periférico de la Juventud y Politécnico Nacional, a un costado de Fashion Mall. Y en la madrugada del martes, un hombre fue hallado envuelto en una cobija en la Privada de Niños Héroes y Calle Décima, en el Centro.

En tanto, en Ciudad Juárez, se localizó el cadáver de una persona en la cajuela de un vehículo Nissan Versa de color gris, en un terreno baldío cerca de la Calle Oriente XXI, en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, al sur de la frontera. Y en la noche del lunes, en el municipio de Jiménez, al sur de la entidad, dos policías y un civil murieron tras un enfrentamiento. Otro hombre asesinado y atado de manos fue localizado a un lado del Parque Madero.

Como ya no existen limites ni se perdonan estatus o profesiones o desempeños, asesinaron las últimas 24 horas a dos jefes: uno carcelario y otro policiaco así como a un periodista, a otro más que se suma a la interminable lista de crímenes no aclarados. En contraste, Yucatán y Campeche se ubican como los estados con un saldo blanco de asesinatos cometidos por organizaciones criminales. Por cierto, junio es el mes con más homicidios dolosos desde 1997.

INSEGURIDAD EN Q. ROO: DE LA PERCEPCIÓN A LA REALIDAD

Por lo vivido y narrado en estas líneas durante cinco días, resulta inadmisible la pretensión de querer tapar al Sol con un dedo, es imposible no reconocer lo grave de la situación que priva en la entidad, inútil creer será no difundiendo la nota roja como podrá recuperarse la seguridad o alterar esa percepción de terror, miedo, angustia, palpable en la población, en todos los sectores; ni siquiera puede cristalizar el objetivo de cambiar la imagen ya cimentada en la inseguridad que se difunde en el extranjero.

Al iniciar el mes de entrada a la primavera se tiene al ejecutado 17, un abogado; 3 tiros a quemarropa lanzados cuando descendía de su vehículo obligaron a su traslado al hospital en donde murió. Asaltan una casa de empeño ubicada justo frente al palacio municipal en Cancún. “Zetas” vieja generación y CJNG, siguen dejando evidencias a través de narcomantas de la complicidad con la policía y de la falta de cumplimiento de éstos a los compromisos pactados. Los uniformados prefieren agredir a ciudadanos en desalojos que enfrentarse a los auténticos delincuentes. En la playa de la zona oriental de Cozumel recalan paquetes de cocaína.

Otro ejecutado en la colonia “El Pedregal” en Cancún. Vándalos circulan libremente en Playa del Carmen. Ejecutado 21: un policía. Intentan ejecutar a una mujer y a su pequeña hija. Balacera en calles y principales avenidas de Cancún sin tener, finalmente, ningún detenido y sin mediar explicación alguna por parte de las autoridades protagonistas. Operador de los “Zetas” es recluido; el de “Los Pelones”, liberado. Balacean a un taxista en plena avenida Yaxchilán. Detienen en el aeropuerto de Benito Juárez a dos mujeres portando más de millón y medio de pesos. Hasta ahora nada se sabe de ese dinero, de los 40 millones incautados también a sujetos cuyas personalidades y pertenencia a una empresa de resguardo de bienes nunca se pudo comprobar. También el misterio rodea al medio millón de dólares retenido a un par de sujetos al circular por la avenida Colosio. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Qué ha sido de los supuestamente detenidos?

Frente a la Plaza de Toros, ubicada en la zona centro de Cancún, atacan a cuatro policías; tres resultaron heridos, uno muerto y cunde el pánico al saberse de la colocación de granadas. Otro taxista, el quinto de Playa del Carmen, es ejecutado y su cuerpo embolsado. Un cadáver más en Tres Reyes y aparición de narcoavioneta. El ejecutado número 25 fue un vendedor de alpaca, el 26, el encontrado en Valle Verde. Asaltan Bancoppel, le prenden fuego a Tajamar, la violencia y el crimen se presentan en Tulum.

Prenden fuego al Taco’nmadre y a la taquería “Los de Pescado”. El móvil, negarse a seguir pagando extorsiones. Por lo mismo cierran “La Pizzería del Perro Negro”, el “Irish Pug” y “La Pre Bar”. El propietario de estos lugares denunció a las autoridades la venta de droga en el estacionamiento de la plaza en donde arrendaba los locales. Iba con su esposa e hija muy contento en su moto cuando desde un vehículo en marcha del cual se desconocieron todos los datos los ejecutaron. En la cárcel de Cancún tiene lugar una mortal riña, el enfrentamiento fue entre más de 300 reos y el saldo dejó heridos y muertos. Aparecen más narcomantas.

A las 7 de la mañana, en la supermanzana 63 aparece el ejecutado 28. Acuchillan a policía federal y balean a líder sindical. Martes negro para Puerto Morelos, levantón y balacera sacuden a los habitantes del lugar. Para acabarla de amolar se rebelan los cadetes de Playa del Carmen y se hacen presentes nuevas amenazas, inclusive se difunde la forma en la cual balearon a un repartidor de tortillas.

Así, en tanto los ciudadanos permanecen expectantes ante la inseguridad reinante, se producen y reproducen cortinas de humo, la mayoría relacionadas con el gobierno anterior, con funcionarios menores, medianos y de primer nivel hasta llegar a las gubernaturas. Depende de lo rojo de la jornada es que se escogen los temas y se dan a conocer las multimillonarias cifras y extensiones territoriales que, visto está, después no pueden sostener porque no tienen forma de comprobarlas.

Eso si, al estilo Miguel Ángel Yunes Linares, don Carlos Manuel Joaquín González no deja de hablar de su antecesor, del enriquecimiento, de su detención en Panamá, de todo aquello que en su momento le permitió extender -como el veracruzano sigue haciéndolo ahora con la aprehensión de la amante de Javier Duarte- la cortina de humo considerada suficientemente gruesa para no dejar ver la falta de resultados a más de un año de haber sido declarado gobernador electo y a casi el mismo tiempo de estar detrás del escritorio desde donde, se supone, debe manejarse el destino de la entidad de manera correcta y productiva.

DESAPARICIONES FORZADAS

Los datos oficiales dan cuenta de más de 27 mil desaparecidos en el país, pero organizaciones sociales denuncian el número puede superar los 300 mil. Activistas como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, y Comité Cerezo México, denuncian que en todos los casos está implicado el Estado a través del Ejército, la Policía Federal o los grupos paramilitares como en el caso de Chiapas.

Hace dos años se puso en marcha el Sistema Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem, el cual forma parte del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pero sólo 24 de las 32 entidades del país lo han implementado y lo alimentan con información. Estados como Tamaulipas o Veracruz, donde se ha reportado un gran número de personas desaparecidas, debido a la confrontación entre grupos criminales y el secuestro de migrantes nacionales y extranjeros, no han instalado dicha herramienta informática. Aguascalientes, Chihuahua, Tlaxcala. Oaxaca, Puebla y Sonora tampoco lo han puesto en marcha.

El año pasado, en el mes de septiembre, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado el Informe Anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en el cual detalla: hasta diciembre de 2015, en México, había 27 mil 887 personas ausentes, de las cuales 26 mil 898 corresponden al fuero común y 989 al federal.

SUBE 179% ROBO A AUTOTRANSPORTES

Durante los últimos tres años, se incrementó 179 por ciento el robo a autotransporte de carga en la red de carreteras del país, reportó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), al urgir al gobierno federal y al Congreso de la Unión para atender esta problemática. El transporte de carga ha sido seriamente afectado por el aumento incontrolable de robos, especialmente en la región centro del país. Esto impacta directamente la competitividad de las empresas nacionales, aseguró Miguel Elizalde Lizárraga, presidente de la Comisión de Transportes de la Concamin.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) confirman: de 2014 a 2016, el robo al transporte de carga en carretera creció 179%, mientras la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) estima este año el fenómeno continuará y aumentará 37 por ciento. Como es de todos conocido, la desaparición de la Policía Federal de Caminos ha traído consecuencias mucho más graves que la corrupción de sus elementos. El argumento fue la transportación de droga, la cual sigue creciendo y ahora sin el debido control al quedar en manos, simplemente, de unos federales que, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear.

Si en las autopistas se pagan tantas cuotas, si existe una dependencia denominada Caminos y Puentes Federales, si la responsabilidad no es de una sola agrupación, por qué no se extienden facultades para permitir la revisión de los vehículos sin necesidad de retenes militares y se lleva a cabo un efectivo patrullaje para evitar tantos robos.

CORRUPCIÓN Y OPACIDAD

Desde el pasado mes de mayo, el sindicato petrolero estaba obligado a transparentar los recursos que recibe, pero se ha negado a entregar la información relacionada con los bonos, viáticos y premios otorgados a su líder, así como los convenios suscritos con Pemex. La Ley General de Transparencia se emitió para dar luz sobre la transferencia de recursos públicos a entes como los sindicatos, a fin de rendir cuentas sobre ello.

No obstante, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se niega a transparentar los convenios suscritos con Pemex y los recursos públicos que recibe su líder, Carlos Romero Deschamps. Esto es inaceptable en el marco de la Ley General de Transparencia, consideró Alejandro González, representante mexicano de la sociedad civil en el Comité Directivo de la Open Governmet Partnership (OGP). “Es atroz, así de sencillo, es ir contra la ley. Es la última línea de resistencia del Estado corporativo”.

Y señaló: “yo lo que haría de nueva cuenta es llamar al INAI, que dentro de sus facultades está la imposición de medidas de apremio, para que a la brevedad imponga estas medidas al sindicato y a su líder”. Según un diario de circulación en la capital del país, con amparos es como Romero Deschamps elude esta obligación y entre otros argumentos utilizan la posible peligrosidad en la cual caería el gremio. Más peligro del corrido con semejantes líderes y con las incursiones de capitales privados sin ninguna necesidad de afiliarse al SNTPRM y, por lo tanto, libres de hacer con los trabajadores lo que les venga en gana, no hay.

A su vez, Rogerio Castro, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, dijo: Romero Deschamps no sólo debe transparentar los recursos que recibe de Pemex sino además explicar el origen de su enorme riqueza. “Esta obligado a rendir cuentas, la ley lo obliga a transparentar todos los recursos que le son entregados, pero no sólo eso, también tiene que explicar de dónde proviene todo el dinero que tiene”, destacó. Eso si, tiene derecho a guardar celosamente el secreto de la formación de sus hijos, esa bien puede ser una receta única y exclusiva.

DE LOS PASILLOS

Durante las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, las cuales iniciarán a mediados de agosto en Washington, México buscará acceso de bienes y servicios sin restricciones a los mercados de Norteamérica, así como fortalecer los mecanismos de solución de controversias, de acuerdo a un documento oficial cuyo contenido difundió la agencia Reuters… México también pugnará por la modernización de procesos aduanales y una mayor integración de mercados laborales…

Al escribir estas líneas se esperaba el desarrollo de la audiencia de extradición del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, detenido en Panamá el pasado 4 de junio, bajo acusaciones de lavado de dinero y delitos que atentan contra la administración del Estado… El 6 de junio, un tribunal panameño negó una petición de libertad a favor del ex funcionario mexicano y dispuso “su detención provisional por un período de sesenta días” con fines de extradición.

