“No es la política la que crea extraños compañeros de cama, sino el matrimonio”: Groucho Marx

• AMLO, imparable

• Encuesta de Presidencia lo coloca a la cabeza rumbo al 2018

• Intención de voto: muy atrás los aspirantes panistas y priístas

• Aceleran negociaciones partidos para tener candidato común

• Mancera entraría a elección sólo para restarle votos a Morena

• También en Quintana Roo se viven calenturas entre políticos

Ciudad de México, 28 de julio de 2017.- En las siguientes semanas habrán de acelerarse las negociaciones entre las dirigencias nacionales de las tres principales fuerzas políticas a fin de consolidar el proceso para seleccionar al candidato de una amplia alianza partidista con el cual se pueda derrotar al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales del 2018. Las prisas le corren al presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, al crecer la certeza de la derrota del PRI en los próximos comicios federales, empujada por la fallida administración federal actual, según lo revelan los propios sondeos elaborados por la Presidencia de la República, los cuales confirman al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como la opción mejor posicionada entre los mexicanos, superando al PRI y al PAN.

De acuerdo con la más reciente encuesta sobre la intención del voto de los mexicanos para la próxima elección presidencial, elaborada por instrucciones del titular del Ejecutivo federal, el 19.37 por ciento de las personas consultadas externaron su decisión de votar por Morena, seguidos por el 19.13 por Acción Nacional y el 14.96% por el PRI, mientras en cuarto lugar se posicionó el PRD con 7.57%. Entre los precandidatos mejor posicionados, Andrés Manuel López Obrador se coloca por encima del resto de panistas, priístas y perredistas. El tabasqueño obtuvo un rango de respuestas positivas, en caso de que ahora ocurriera la elección, de entre el 29.02 al 31.03 por ciento. Le siguen los panistas, ya sea Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya con porcentajes que van del 25.9 al 21.87 por ciento.

En dicha encuesta se preguntó que, sin importar el partido político en el cual milita o en el cual simpatiza, ¿quién considera que es el mejor candidato a la Presidencia de la República? El resultado fue el siguiente: Andrés Manuel López Obrador con 17.45%; Margarita Zavala, 11.16%; Miguel Ángel Osorio, 8.04%; Ricardo Anaya, 7.04%; Rafael Moreno Valle, 6.91%; Eruviel Ávila, 6.24%; Miguel Ángel Mancera, 5.73%; José Narro Robles, 5.22%; José Antonio Meade, 3.72%; Jaime Rodríguez (El Bronco), 3.09%; Manlio Fabio Beltrones, 3.05%; Silvano Aureoles, 3.03%; Luis Videgaray Caso, 2.37%; Aurelio Nuño, 2.30%; Enrique Alfaro, 1.38%; Miguel Márquez, 1.34%; y Manuel Velasco, 1.26%.

Un 38.29 de los ciudadanos consultados declaró que nunca votaría por el PRI; le siguieron en este orden el 16.93% señalando no sufragaría por el PRD; el 16.48, por el PAN; el 9.90, Morena; y el 2.72%, PVEM.

Panistas y perredistas ya adelantaron su intención de ir en alianza en los comicios del 2018 a fin de elevar las posibilidades de derrotar a López Obrador. En negociación estaría quién abanderará esta alianza contra natura, aunque todo parece indicar Acción Nacional impondrá a su candidato, ya sea Ricardo Anaya o Margarita Zavala, los mejor posicionados hasta ahora. Por parte del PRD se empuja al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aunque también ya se apuntó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, los cuales serían hechos a un lado en la coalición PAN-PRD, por lo que todo indica Mancera sería un candidato independiente, postulado tan sólo para restarle votos a Morena y López Obrador.

Mancera ha ocupado la mayor parte de su tiempo en las últimas semanas en promocionar sus aspiraciones presidenciales y ha recibido el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto, concentrado en restarle todos los votos posibles a López Obrador. Descuidó las labores de gobierno en la capital de la República y la delincuencia se les salió de control, con la presencia de cárteles de drogas inclusive operando en las calles del otrora Distrito Federal. “No estamos agazapados ni echados para atrás”, para combatir al crimen en la ciudad, declaró al señalar se seguirá coordinando con instituciones y diferentes niveles de gobierno para ese efecto.

Del lado del PRI ya parecen estar ciertos de la derrota y ahora buscan una salida la cual les garantice impunidad para disfrutar las riquezas mal adquiridas en esta administración federal. De ahí que el candidato a seleccionar será exclusivamente nacido para perder. Ninguno de sus aspirantes les garantiza el triunfo y menos un abanderado externo como lo puede ser el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade. De los otros, por sus grandes fracasos en las carteras a su cargo, no hay uno solo que garantice una participación digna. Todos se enfilan a ser arrasados por el lopezobradorismo.

El PRI ya se hundió hasta el tercer lugar, con las opciones de José Narro Robles (el de mayor respaldo), José Antonio Meade, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Manlio Fabio Beltrones Rivera con una media positiva de 19.55 y 15.12 por ciento. El margen de error del sondeo es de +/- 4 por ciento y el nivel de confianza se ubica en 95 por ciento. De ahí que la presión aumente para el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien se prepara para la celebración de las XXII Asamblea Nacional de ese instituto político, de la cual sin duda saldrán los lineamientos para seleccionar a su candidato a la Presidencia de la República.

Entre el 9 y 10 de agosto sesionarán las cinco mesas previas a ese magno evento partidista, con 582 integrantes cada una, donde se recibirán las propuestas de los militantes, los sectores y los estados. Los objetivos de la asamblea no están centrados sólo en los comicios del 2018, para la sucesión presidencial, sino también para la renovación del Congreso Federal y las elecciones para gobernador en diferentes entidades del país, así como diputados locales y presidencias municipales.

Para la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, el desorden y la inequidad privan a casi dos semanas de que la Asamblea Nacional priísta se realice. Los delegados no saben en qué mesa participarán ni cómo será el traslado al estado donde les toque sesionar, no hubo un documento guía en la discusión y la dirigencia rechazó dar marcha atrás a su decisión de que el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep) tenga más representantes que cada sector y organización del tricolor, se quejó la aspirante presidencial.

“Falta coordinación y apertura, en algunas Asambleas como la XIV, incluso, hubo un exceso de apertura. Sería muy lamentable que ahora ocurriera lo contrario”, dijo Ortega, quien criticó la decisión de permitir que el Icadep y la Fundación Colosio tengan, en conjunto, 50 delegados en cada una de esas mesas, frente a los 20 representantes que tendrán cada uno de los sectores y organizaciones. El Icadep está encabezado por Paul Ospital –cercano a César Camacho- y José Murat dirige la Fundación Colosio.

CAMINOS DE AYER

Los comentarios no se han hecho esperar y se originan lo mismo en tierras quintanarroenses que en la capital del país. El protagonista: Roberto Borge Angulo. La escena del primer acto: la extradición. El antagonista: Carlos Manuel Joaquín González. Actuación especial: Luis Videgaray. Para algunos, el hecho de presentar el jueves anterior la solicitud de extradición es el cumplimiento de un trámite y no puede negarse tal presentación, aunque si debiera reclamarse conocer el contenido exacto. Pero a ello debe agregarse la puntualidad en las leyes panameñas en donde un amparo correctamente solicitado evitaría durante varios meses la salida del ex mandatario de aquel país. Al mismo tiempo, también se advierte la utilización de esta medida para contar con algún elemento en donde se haga referencia al trabajo realizado por el gobierno local actual ya que, al tenerse la percepción de la inexistencia de resultados basados en las promesas hechas para poder llegar al poder, referir la presencia del ex gobernador en algún centro de reclusión sería la cortina de humo perfecta.

Hay quienes están ciertos de la gran cercanía entre el gobernador aliancista Joaquín González y el titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y se afirma este último sabe de la urgencia de su amigo por tener ese as a presentar en su primer informe, por lo tanto, apura a llevar a cabo la extradición de RB. Para apuntalar tales relaciones se basan en un círculo al cual hacen ingresar a José Antonio Meade y meten a punta de empujones a Juan Vergara a quien, según refieren en los corredores hacendarios, le están tirando una gruesa máscara en la cual empieza a notarse una piel oscura por debajo y advierten: cual fichas de dominó empezarán a caer piezas y, aunque usted no lo crea, mucho de ello será consecuencia del resultado de los comicios del año próximo. Porque también Videgaray, Meade y ese equipo de tecnócratas amamantados de la misma ubre ya saben de las incursiones del ex mandatario poblano por tierras quintanarroenses haciendo precampaña y aunque se ha querido vender la idea de hacer lo que sea necesario para bajar las simpatías a Morena como partido, sean quienes sean los candidatos, el argumento ya no está pegando igual y sienten ya el olor a traiciones.

Lo curioso dentro de la información oficial salida de Panamá y relacionada con México, radica en el anuncio de reconstruir en centro de reclusión en donde se encuentra RB y subrayar los 2.2 millones de dólares aplicados a esta obra. Ya se verá si se le abren las canchas a los aliancistas de nuevo ingreso a los gobiernos estatales, si se siguen puntualmente tiempos y formas marcadas en la ley o, si la posibilidad de nuevas alianzas y, por lo tanto, de impunidad para quienes abandonarán en breve las posiciones federales seguirá la ruta de supuestos castigos para los considerados en el pasado reciente “candidatos idóneos” para los triunfos del tricolor. ¿Cuántos más nos esperan? El patrimonio estatal en manos de Ortíz Jasso, sustentado en la creación de una empresa carente de legitimidad hace de los carniceros de hoy las gordas reses de mañana.

Debe tenerse en cuenta el gobernador de Quintana Roo no es experto en leyes. Hace declaraciones según lo sugieren sus colaboradores dizque sabedores en esta materia, aunque más bien de lo que conocen es de las amenazas, las órdenes, las represiones y cualquiera otra acción en la cual se tenga como resultado la resolución favorable a las peticiones “respetuosamente” solicitadas por el mandatario a los jueces a través de terceros. Sabido es que, cuando se empezaron a barajar nombres de quienes estarían en los gabinetes, en el central, el ampliado y el periférico, se pidió entregaran los comprobantes de estudios, cédulas profesionales, etcétera y al referir a Ortíz Jasso se advirtió sobre la existencia en línea de su inhabilitación y el proceso de rechazo a tal ordenamiento. Se pidió el favor, vaya usted a saber a quién y “borraron”, sacaron, dejaron de exhibir el comprometedor documento. O sea que, desde hace tiempo se viene cocinando esta nueva empresita, se relamen bigotes sobre terrenos disponibles y, de nuevo, vuelve la burra al trigo. Ojalá entre Somos Tus Ojos y los Observatorios Ciudadanos se genere una positiva inercia a la cual se incorpore el pueblo.

Mientras se esperan noticias de Panamá, habrá de tenerse fija la mirada en la designación del próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia en virtud de empezar a desviar los reflectores hacia cualquier punto en donde no se note la presencia de quien será el elegido a través, según oficialmente se referirá, de sus homólogos magistrados, pero en la realidad ya fue seleccionado por el gran dedo de siempre: el del gobernador, apuntando, como debe ser a un abogado-exjuez de poca monta. El próximo 8 de agosto será el día de las golondrinas para Fidel Villanueva quien no podrá reelegirse y al parecer tampoco conservará por mucho tiempo todas sus propiedades.

¿Hacemos un receso de información roja por ser el fin de semana? El balance, cual informe o mejor dicho presentando con la debida anticipación un real contra-informe tanto político como policiaco, sigue… el próximo martes y, cuando lleguemos a julio de este año, le revelaremos mucho sobre los arrestos de tres supuestos “jefes” del narco, de la presunta tranquilidad ciudadana a raíz de estas acciones -con un gravísimo y letal efecto “cucaracha”- y, obviamente, de los “asegunes” del gobierno con los de UBER y sus multimillonarias multas.

Por cierto, así como no sólo de pan vive el hombre, la delincuencia organizada no nada más la encontramos entre las mafias del narco, de la trata, del robo y el asalto, sino en los inmobiliarios, en las juntas de conciliación, en el Registro Público de la Propiedad, en el Catastro, en Desarrollo Urbano, en Sintra, en las barandillas, en las concesiones y los permisos y licencias, en el manejo de fondos cuyos destinos no se respetan y sólo sirven para levantar cerradas cortinas en donde ni el ojo siempre vivillo de Del Pozo penetra -o no quiere hacerlo para los de hoy-, así que… también a esas nos seguiremos refiriendo… de las de antes y las de hoy en donde la crítica fuertes se cimienta en haber resultado más voraces y con un grado mayúsculo de cinismo.

VERSIÓN OFICIAL EN TONO MUY GRIS

Formalmente, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó esta semana a Panamá la extradición del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. En un comunicado, la dependencia reportó: “Dicha petición corresponde a cuatro causas penales: la primera del fuero federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y las tres restantes por causas del fuero común, por lo que hace a los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública”.

El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá turnó a la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la Nación la petición formal de extradición de Borge. Se está en espera que la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos solicite el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá la fecha de una audiencia para la prosecución legal del procedimiento, lo cual ocurrirá en los próximos días, según la PGR.

La madrugada del lunes 5 de junio Roberto Borge fue detenido en Panamá en el aeropuerto Tocumen, donde abordaría un vuelo rumbo a París, Francia. En la segunda semana de julio, Borge tramitó un amparo y un juez federal le concedió una suspensión provisional, lo cual significa que el juez del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Ciro Carrera Santiago, ordenó frenar cualquier orden de aprehensión contra Borge mientras analiza si dicha orden es constitucional o no. Hasta aquí va la comedia quintanarroense.

DE LOS PASILLOS

Sostienen expertos: el descubrimiento de al menos mil 400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en el Golfo de México, anunciado el pasado 12 de julio, contribuirá a la estabilización de las finanzas de Pemex. Un reporte de Moddy´s señala que el hallazgo, a cargo del consorcio conformado por Premier Oil, Sierra Oil & Gas y Talos Energy, incrementará el interés de inversionistas y contribuirá a mejorar la producción de crudo… La agencia señaló: “El hallazgo es positivo para el perfil de crédito de México debido a que estimulará la inversión privada adicional en el sector energético del país, aumentará los ingresos petroleros del gobierno y ayudará a estabilizar la producción petrolera en deterioro”…

Una de las áreas de la administración federal que habrá de revisarse con sumo cuidado el próximo año será sin duda la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues en el segundo trimestre de este año reportó una utilidad neta de 2 mil 452 millones de pesos, 98 por ciento menor a la observada en el mismo periodo del año pasado cuando acumuló 127 mil 65 millones de pesos. Según su reporte, los ingresos aumentaron a 114 mil 541 millones de pesos o 39 por ciento, pero este resultado fue afectado por mayores costos de explotación los cuales aumentaron en 62 por ciento en el trimestre de referencia. “Esto se debió principalmente al aumento de los precios de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica, que dependen de los mercados internacionales”, explicó la empresa..

Persisten en México 52 situaciones de riesgo en materia de tortura o maltrato a personas privadas de la libertad en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y de Rehabilitación Piscosocial, aseguró el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)…. Se mantienen situaciones como insuficiente personal de seguridad y custodia; falta de capacitación de personal; falta de preparación entre procesados y sentenciados; trato inadecuado y prepotente del personal; insuficiencia y mala calidad de alimentos e inadecuada atención de áreas técnicas a internos sancionados…

Posibles fallas y omisiones de funcionarios públicos y constructoras Aldesa y Epccor en obras de Paso Exprés fueron admitidas por Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Los resultados preliminares de la investigación técnica de la SCT y dictámenes de peritos independientes revelan posibles fallas, anomalías y omisiones de funcionarios públicos y de las constructoras Aldesa y Epccor en el socavón que dejó dos muertos en el Paso Exprés. “De confirmarse, confrontarán severas responsabilidades”, señaló el funcionario…Yo, ni lo esperen, dijo para sus adentros el funcionario con mayor responsabilidad en este que no es accidente sino una verdadera tragedia provocada.

