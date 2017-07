Análisis a Fondo: Socavón donde brota corrupción

Francisco Gómez Maza

• Pero el cinismo es mayor, es filosofía de vida

• La clase política no sabe lo que es vergüenza

El cinismo se ha convertido en la filosofía de vida de la clase política mexicana: La tragedia de Paso Exprés es producto de la corrupción entre los licitantes y los licitados de obras y servicios del sector privado al gobierno. Eres un miserable corrupto. Sí. Y qué. El cinismo convertido en forma de vida.

Yo estoy fuera de esta realidad. Si yo estuviera de secretario de comunicaciones y transportes, momentos después de la tragedia, sobre todo cuando juré y perjuré que esa carretera era el último grito de la tecnología. El presidente la inauguró con bombo y platillo en abril y colapso feo en julio, dejando una familia sin padre e hijo, hubiera presentado mi renuncia irrevocable por pura dignidad. Pero el güero de rancho está pegado al pezón del presupuesto y no lo va a soltar así muera más gente por el mal estado generalizado de las carreteras del país. El no es responsable.

No sabe además que es la responsabilidad. Sólo reacciona como los animalitos.

Para ellos, los de ese sector de las clases dominantes, meterle la mano al erario para beneficio personal es un derecho, No le están haciendo mal a nadie y sí un enorme bien a su cartera y la de su familia y sus amigos cercanos. No me des. Nomás ponme donde hay y donde pueda meter la mano,

Todo es tan natural. Y las obras concluidas se presentan como lo máximo, el último grito de la tecnología, aunque sepan que están construidas con los materiales más corriente y todavía construyen una carpeta asfáltica que debería ser de 15 centímetros de espesor en 10 y hasta en cinco, No tienen vergüenza, Son verdaderos ladrones, Peores que un carterista robándole el monedero y el celular a una pobre mujer y todavía golpeándola.

En cualquier otro país de este planeta, el secretario de Comunicaciones y Transportes ya habría presentado su renuncia por ser el responsable de la tragedia, Si en Paso Express se desfondó la carretera y murieron dos hombres que tuvieron la mala suerte de pasar en su auto sobre el socavón, ya con ese simple hecho el funcionario tendría que haber renunciado. Y no sólo eso. Enjuiciarlo y, si lo merece, meterlo en una cárcel.

Hay mucho que encontrar en el socavón de Paso Exprés. No sólo un automóvil con dos cadáveres adentro, Hubo gravísimas irregularidades en el proceso de construcción del Paso, un tramo carretero de 14 kilómetros que habría de tener una vida de por lo menos 40 años y se jodió a los tres meses de inaugurada por el presidente de la república. Habrá que investigar cómo estuvo el proceso de licitación de la obra. Por qué se la dieron a empresas íntimamente ligadas a otra empresa inhabilitada, la que se hizo guaje con la Estela de Luz, por la que habría que llevar a juicio a Calderón Hinojosa, como el principal responsable del derroche en ese monumento que sirve para maldita sea la cosa.

Habría que aprender de los peruanos que acaban de enjuiciar y condenar, y encarcelar al ex presidente Humala y su mujer por actos de corrupción., Y los guatemaltecos que hace unos años encarcelaron a su presidente en funciones y a su equipo más cercano. Esta tragedia en la carretera México-Acapulco no puede quedar como quedó el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo. Allá en Sonora murieron 44 bebés quemados. El entonces muy ligero, e irresponsable director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, está desaparecido de este mundo y la tragedia aun no es un caso cerrado.

Aquí en Paso Exprés hubo dos muertos. Y nunca hicieron nada los muchachos de Ruiz Esparza para prevenir la tragedia, a pesar de que estaban, ellos y él, advertidos del gravísimo peligro que representaba la carretera por habitantes del pueblo por donde pasa el Paso Exprés.

Además, reportes de prensa indican que las constructoras no cumplieron con sus planes y presupuestos, ya que el costo de la obra salió casi al doble del precio presupuestado y están ligadas, estrechamente con una empresa contratista del gobierno, cuyo propietario (inhabilitado) es el padre de los socios de una de las empresas licitadas.

Pero lo que aquí importa es poner a cada uno en su lugar y hacer justicia, Me temo que no ocurrirá así, Ya el presidente confirmó a Ruiz Esparza, libre de toda responsabilidad. A los deudos los “indemnizarán” con 500 mil pesos por cadáver, como si la vida no valiera nada según José Alfredo. Veremos pues de qué cuero salen más correas. Si de la presión que despliegue la sociedad civil o del cinismo de la clase política., Por lo pronto, el socavón donde murieron dos, huele a corrupción, una gran corrupción.

