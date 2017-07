Anuncia Nuño Mayer recuperación de 44 mil 76 plazas docentes que estaban irregulares

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de julio (AlmomentoMX).-. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño dio a conocer que a partir de la comparación entre la nómina y la estadística educativa, se encontraron 44 mil 076 plazas con irregularidades, 14 mil 900 plazas de docentes que realizaban funciones administrativas, 17 mil 262 con licencias que no deben pagarse, mil 361 bajas no registradas y 10 mil 553 plazas no localizadas.

Anunció la recuperación de 44 mil 76 plazas docentes que se manejaban de manera irregular, en lo que se destinaban unos 5 mil millones de pesos anuales, y explicó que se dejó de pagar a 17 mil 262 comisionados sindicales o docentes con licencia, porque eso no está permitido por la ley.

Reconoció que en coordinación con los gobernadores se combate la corrupción, y calificó como histórico ese proceso.

En reunión de trabajo entre la Secretaría de Educación Pública y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Nuño Mayer explicó que se realizó una auditoria minuciosa, escuela por escuela, y se determinó que 14 mil 900 maestros estaban en funciones administrativas, y hoy ya están en las escuelas.

En el encuentro en el Palacio del Ayuntamiento, en el que se destacó el avance de la Reforma y Modelo educativos, informó que otros mil 361 profesores que se habían dado de baja seguían cobrando, y que 10 mil 553 plazas no fueron localizadas, por lo que en este caso se dará mes y medio de gracia para que los maestros que las ocupaban se presenten, y se les reactive el pago.

En caso contrario, dijo, esas plazas y la de los maestros dados de baja pasarán a un acervo para que sean concursadas, a fin de que se asignen a partir del mérito.

Con la auditoria a la nómina magisterial se contará con más maestros en las escuelas, así como más planteles con plantilla completa, explicó el secretario de Educación Pública, con lo que los mexicanos podrán estar seguros de que sus impuestos están trabajando en materia educativa, expresó.

Con este paso sin precedentes, en la auditoria a la nómina magisterial durante un año, se afianzan la Reforma y Modelo educativos, comentó.

Aurelio Nuño Mayer reconoció a los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán por la alta participación de maestros en las evaluaciones, que no se habían evaluado por diversas resistencias, y recordó que en promedio se alcanzó casi el 100 por ciento de evaluados.

Reconoció el apoyo de los gobernadores en la implementación de la Reforma y Modelo educativos, y al presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por haber organizado la reunión de hoy, con lo que se llegó a 23 encuentros para evaluar avances de programas, como Escuelas al CIEN, con lo que se invierten 50 mil millones de pesos para mejorar infraestructura de 33 mil planteles, y precisó que se trató la reciente presentación de las políticas públicas del Nuevo Modelo Educativo, lo que se concluye con el informe sobre la auditoria a la nómina magisterial.

