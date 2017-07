CANAPESCA apoya a pescadores

MAZATLÁN, SINALOA,, 17 de julio (AlmomentoMX).-.La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) canalizará este año recursos por 264.5 millones de pesos para apoyar a 34 mil 500 pescadores del país cuya actividad se encuentre temporalmente restringida por una Regulación Pesquera Oficial (Acuerdo de Veda, Norma Oficial Mexicana, Zona de Refugio) o se vea afectada por una contingencia que perjudique de manera drástica sus ingresos.

Lo anterior, a través del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola (PROPESCA), con el requisito de que asistan a talleres de capacitación sobre valor agregado, buenas prácticas de manejo, sustentabilidad y normatividad, entre otros temas.

Así lo informó el director general de Organización y Fomento de la CONAPESCA, Jorge Luis Reyes Moreno, luego de explicar que, gracias a la efectividad lograda en años anteriores, el presupuesto de la PROPESCA se incrementó en 14 millones de pesos en comparación con el 2016.

El funcionario del organismo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) explicó que el incentivo se trata de un apoyo económico directo para pescadores ribereños y de aguas interiores, así como tripulantes de embarcaciones mayores y trabajadores operativos.

Los beneficiarios deberán estar establecidos en unidades acuícolas o ligados a unidades económicas pesqueras y acuícolas, quienes deberán asistir a algún taller de capacitación, lo que coadyuvará en la rentabilidad de sus empresas y el fortalecimiento de sus organizaciones.

De lo que se trata, dijo, es que en épocas de baja o nula productividad, los pescadores adquieran conocimientos, capacitación y preparación que les den mejores herramientas para la seguridad de la vida en el mar y para su desarrollo personal.

Asimismo, esta capacitación es para dar valor agregado a sus capturas con el objeto de que obtengan mejores ingresos, al tiempo que puedan ofrecer sus productos a los consumidores con mejor calidad y sanidad.

Jorge Reyes resaltó que este año la distribución del recurso será homogénea al igual que en años anteriores, con el objetivo de beneficiar al mayor número de pescadores de todo el país, priorizando las zonas pesqueras donde exista mayor necesidad.

Agregó que “este año recibimos más de 50 mil solicitudes y las listas ya están siendo publicadas en el portal oficial y los beneficiarios tendrán que presentar la documentación necesaria para hacer valido el apoyo”.

Indicó que a partir de que la documentación sea entregada en las oficinas de CONAPESCA más cercana a la zona de trabajo del productor, se estarán conformando los primeros grupos para iniciar las capacitaciones.

“La documentación deberá ser entregada de inmediato, vamos abrir las capacitaciones donde vayamos cubriendo los primeros cupos llenos. Tratamos por cuestión de efectividad didáctica que sean grupos de 30 personas máximo. Estaremos realizando alrededor de mil 150 cursos para cubrir el total de beneficiados en todo el país” apuntó.

AM.MX/fm

The post CANAPESCA apoya a pescadores appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios