Carlos Rivera conquistó la noche de ayer al público capitalino

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio, (AlMomentoMX).- Ante un público de pie, Carlos Rivera cumplió en su cuarto Auditorio Nacional, donde la noche de este viernes rindió homenaje a compositores como Érika Ender, José Luis Ortega y Miguel Luna, a quien le envió sus mejores deseos para que recupere pronto su salud.

Minutos antes de las 21:00 horas las luces del “Coloso de Reforma” se apagaron para dar la bienvenida a Rivera, quien desde su aparición sobre el entarimado, portando un traje color negro, provocó el éxtasis de sus miles de fans, en su mayoría mujeres entre 20 y 40 años de edad.

Acompañado de cuatro jóvenes bailarinas, el cantautor sedujo al auditorio no sólo con su voz, sino también con su sensualidad al bailar, bajo una ambientación del cabaret de los 60.

“Muy buenas noches Auditorio Nacional. No sé cómo explicarles lo feliz que estoy. Cuatro veces, no una, no dos, no tres. Gracias por acompañarme a mi cuarto, vamos a hacer que se disfrute, yo quiero que disfruten como quieran y como se les venga en gana, nada de que alguien se pone de pie y el de atrás pide que se siente, aquí todos harán lo que mejor les guste y yo prometo darles todo. Yo soy suyo, bienvenidos y gracias por estar en mi cuarto, pero sobre todo por estar en mi corazón”, manifestó ante un público de pie.

Luego de un romántico “opening”, en el que las pantallas dispuestas como recuadro proyectaban los ambientes de las canciones, Rivera interpretó “Gracias a ti”, “Por ti”, “Te me vas”, “Tú fuiste para mí” y “Voy a amarte”, entre otros clásicos.

Entre los invitados de la noche se encontraba Érika Ender, coautora de uno de los éxitos más grandes de la historia musical, “Despacito”, que entonaron acompañados de una guitarra.

Sobre el entarimado adelantaron que la siguiente producción de Carlos será una bomba porque ambos trabajaron en conjunto para algunos de los temas.

Fela Dominguez y el trío Matisse fueron los convidados al set de acústico, en el cual cantaron al lado de Rivera, “No llores más” y “Cambiar de Opinión”, respectivamente.

Otra de las canciones que incluyó el cantautor fueron “No es por ti”, “Can you fell the love tonight”, “Si te vas”, “El hubiera no existe”, “Tu juego de ajedrez”, “Cielo azul”, “Como tú”, “Serás”, “No eras para mí”, “Otras vidas” y “Sólo tú”.

Mención especial merece “Que lo nuestro se quede nuestro”, corte del que dijo: “Surgió en un cuarto de hotel y que hoy en día es el tema más escuchado por sus fans. Ha conseguido Disco de Platino por sus altas descargas, pero lo mejor no es eso, sino que conecta con los corazones de muchas personas”, anotó.

El orgullo y espíritu de mexicanidad se hizo presente con el tema “Día de lluvia”, en el que Rivera se hizo acompañar de 50 huehues del Carnaval de Tlaxcala. Música, baile y folclor invadieron el escenario.

Con “Serás” sin duda fue el momento más romántico de la noche y es que entre el público había una “Kiss Cam”, cuya dinámica era que quien viniera en pareja, al ser filmada tenía que darse un beso como muestra de amor.

“No eras para mí”, por otro lado, fue una canción de desamor que marcó la pauta para otra colaboración. Esta vez Río Roma subió al escenario para cantar junto a Rivera, “Todavía no te olvido”, siendo ésta la primera vez que la interpretan frente al público.

El ambiente festivo sin lugar a dudas lo consiguió “Lo digo”, de Gente de Zona, pues el dúo cubano Alexander Delgado Hernández y Randy Malcolm Martínez puso a bailar no sólo a Rivera, sino a los miles de fans convocados.

“Otras vidas”, “Sólo tú”, “Fascinación” y “Deja amarte” fueron otros de los temas que hicieron vibrar el Auditorio Nacional, que albergará otra presentación de Rivera, pero hasta el 29 de octubre próximo.

Siempre agradecido y mostrando su calidez humana, Carlos Rivera manifestó antes de abandonar el escenario que ésta había sido una noche mágica gracias a todos sus fans y les pidió que con la luz de su celular lo acompañaran en la interpretación de “Cómo pagarte” para mandar bendiciones al mundo entero.

