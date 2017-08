CIUDAD DE MÉXICO, 1 de agosto (AlMomentoMX).- Luego de que los Pumas mostraran su inconformidad contra Gastón Silva por no reportarse con la institución universitaria y encontrarse con el Club Atlético Independiente, el mismo jugador uruguayo levantó la voz y le respondió al club mexicano.

En la víspera, el club Pumas informó que con apoyo de la Liga MX estaban analizando “las acciones jurídicas a tomar” debido a que esperaban su llegada para el presente torneo, pues cuentan con los derechos federativos del uruguayo, que fueron obtenidos del club Torino de Italia.

Gastón Silva no llegó a México y la directiva de Pumas se enteró a través de los medios que Silva estaba en Argentina, ya que se rumora que jugará para el Independiente.

Al respecto, el defensa de 23 años utilizó su cuenta oficial de Facebook para contestarle a los auriazules, asegurando que con él circo no y que puede jugar a donde más le convenga y decida.

“CIRCO CONMIGO NO!! Las acciones legales se hacen con los organismos correspondientes, no en un comunicado xa dañar mi imagen! (sic)”, expresó Silva, quien no descartó la posibilidad de demandar al equipo felino por daños y perjuicios; “soy un hombre y yo decido donde jugar (sic)”.

AM.MX/dsc

The post “Circo conmigo no”, responde Gastón Silva a Pumas appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios