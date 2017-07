Tania Jasso,

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de julio (AlmomentoMX).- Corrupción, abuso de autoridad, deplorable actitud, intimidación, fuerza bruta y total mediocridad describen fiel y literalmente a la Policía de la Ciudad de México.

Servidores Públicos cuyo trabajo debería ser el de SERVIR!, proteger y salvaguardar la vida de los ciudadanos de esta ciudad y de todo el país, pero son peor que delincuentes, escudando sus fechorías detrás del uniforme y haciendo honor de sus ya mencionadas cualidades.

Sumado a lo que ya vivimos desde hace años por parte de estos pseudo policías, ahora tienen un “modus operandi” contra los motociclistas.

Los detienen, teniendo o no motivos reales o faltas al reglamento, les piden sus documentos y ahí empieza el abuso.

Si los motociclistas tienen sus documentos en regla, los policías empiezan a buscar uno y mil pretextos para justificar la detención.

Que porque traía las luces encendidas, que porque el seguro, que porque invadieron carriles, que porque es un operativo, que si el casco, que si un foco, etc., etc., etc. Y así, hasta que caen en algo!

Una vez encontrado “el motivo” les notifican serán llevados al corralón y son bajados con todo lujo de violencia de sus motocicletas.

Cinco, seis, diez policías!!!

No les importa!

Todos golpeando, amagando y haciendo uso de su “autoridad” someten al motociclista y suben la motocicleta a una camioneta para llevarla al corralón.

Cabe destacar que usualmente, ya llevan otras motos arriba de la camioneta que habían arrebatado antes a otros conductores.

Hay detenciones por supuesto reporte de robo, por faltas a la autoridad, por tapar los números de la placa accidentalmente con la cadena de un seguro o por estar mal estacionados.

Los más miserables incluso mueven del lugar de donde legalmente están estacionadas las motos a otro donde no está permitido para así “montar” el teatrito y hacer “legal” el traslado al corralón. Los muy cínicos les sacan foto ya que las cambiaron.

Ni siquiera importa que no sean policías de tránsito!

Seguridad Pública, Bancarios, con uniforme azul sin logotipo…

TODOS dicen tener facultad para detener a quien les plazca sólo por ser “sospechoso”

Evitar hacer tan lógicas, evidentes y hasta absurdas preguntas sería fingir que no pasa nada, que los ciudadanos no estamos hartos y que estamos conformes con la porquería de autoridad que tenemos.

Porqué a verdaderos delincuentes nunca los atrapan?

Porqué a los estudiantes, profesionistas o trabajadores honrados los detienen y tratan peor que delincuentes?

Porqué no hay ninguna verdadera autoridad que pueda defender nuestros derechos?

Porqué, al pasarse un alto, invadir un carril o tener una licencia vencida se denigra, abusa y absuelve de cualquier derecho a los ciudadanos?

A dónde acudir para denunciar éstos abusos?

A dónde acudir para denunciar éstos abusos…pero que nos hagan caso?

AM.MX/fm

