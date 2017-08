CIUDAD DE MÉXICO, 1 de agosto (AlmomentoMX).- Tras su paso por Venados de Mérida, José Luis Sánchez Solá “Chelís” donde terminó en el penúltimo lugar del torneo Clausura 2017, ingresó al Centro Penitenciario de Puebla, para dirigir al equipo de futbol de los reclusos.

Ahí, entre unos 50 presos, en un campo de tierra, el “Chelís” reparte instrucciones a sus nuevos jugadores.

“Vi a 50 personas, que me conocen perfectamente, saben quién soy, qué hice, qué no hice. Todo me conocen. Yo doy pláticas hasta cierto punto motivacionales, algunas las cobro, otras no. Ahí en la plática (en la cárcel) me di cuenta que no necesitaban platicar, necesitaban actividad. Todos se relacionan con una pelota en una cancha, si lo que quieren es esto, vámonos a entrenar”, explica Sánchez Sola a Yahoo! Deportes.

En su primera práctica con su nuevo equipo, Sánchez Solá dividió la cancha en dos e hizo cuatro equipos. Unos sin camisa, contra los que tenían camisa. No era un campo profesional con gradas. Los espectadores no eran aficionados, eran otros presos y los guardias de la cárcel.

AM.MX/fm

The post El Chelis, de la Liga MX a la cárcel appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios