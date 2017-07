El futuro del Chicharito

Por Pablo Barbachano

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio (AlmomentoMX).- Todo indica que volveremos a ver a Javier Hernández en la Premier League, la mejor competencia a nivel mundial. La revista inglesa Sky Sports declaró que el West Ham estaría interesado en los servicios del jugador mexicano.

Su contrato en el Bayern Leverkusen finaliza en junio del 2018 y su cláusula de recisión tiene un valor de 15 millones de Euros. Se está negociando que le paguen 160,000 euros semanales. Con sus respectivas variables y bonus por partidos.

El nivel del máximo goleador de la selección de México ha ido mejorando a lo largo de su etapa en Europa. Sería de alto prestigio que volviera a Inglaterra a disputar ese futbol que los distingue: Agresivo, Vertical, y veloz.

Esperamos lo mejor para el nacido en Guadalajara. Aquel que nunca se da por vencido y siempre va por más. Rompiendo todo tipo de etiquetas y callando bocas en el terreno de juego.

