Emprendedores corren el riesgo de sufrir un derrame cerebral, hasta en un 33%.

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de julio (AlmomentoMX).- En esta temporada vacacional, destinos como Cancún, San Miguel de Allende, se disfrutan por la mayoría de los mexicanos que gozan o solicitan días descanso. Existen algunos otros, que incluso pueden viajar al extranjero, como a Estados Unidos, Europa, Asia, etc. Sin embargo, el salir de vacaciones muchas veces no es una opción viable para la mayoría de los emprendedores, dueños de startups y toda aquella persona que está iniciando su propio negocio.

Dicho escenario, representa dos grandes problemas para estas personas, el primero de salud y el segundo de operación; ya de acuerdo a un estudio hecho por la University College London, se descubrió que excederse en las horas y carga de trabajo, se puede aumentar en un 33% el riesgo de experimentar un derrame cerebral y se incrementa la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco hasta en un 13%. Teniendo como resultado, una merma en las operaciones de sus negocios.

SPACES – empresa que redefine la forma de trabajar en Europa desde 2006 y hoy por hoy lo hace en México, a través de la creación, diseño y administración de espacios colaborativos de trabajo, ha observado que por lo general existen tres principales razones en toda persona que inicia un negocio para no tomar vacaciones,

Financiero, la cuestión del dinero es importante para todos aquellos emprendedores y dueños de pequeños negocios que están iniciando su negocio, por lo que su prioridad es conservar su liquidez de efectivo, por lo que evaden gastos como salir de vacaciones.

Ausentarse, una vez que sus negocios entran en la fase de crecimiento, no toman vacaciones; ya que temen que, por no estar presentes en su oficina, pierdan llamadas telefónicas de sus clientes o no vean correos electrónicos importantes.

Excusas, cuando sus negocios llegan a una fase estable, algunos propietarios debido a que su ritmo laboral lo tiene tan presente a diario, que mentalmente les es muy difícil tomar la decisión de hacer una pausa.

“Independientemente de las consecuencias que los emprendedores y dueños de startups puedan tener en su salud por no tomar vacaciones, esta situación también los puede llevar a un estancamiento creativo y una reducción fuerte en su productividad.” comenta Mónica Cerda-Narchi, líder general de Spaces en México.

“Desconectarse del trabajo, aunque sea por un par de horas, ayuda a las personas a mantener una visión mucho más amplia sobre su negocio y vida en particular, como resultado sus relaciones comerciales y personales se fortalecen, lo que contribuye a que se sientan más felices y por ende sus negocios sean más productivos.”

La creatividad se mantiene por experiencias nuevas. Por ello, todo emprendedor o dueño de startup debe auxiliarse de recursos que le ayuden a tomar un periodo de descanso sin preocuparse por la operación de su negocio, como:

Instalar su negocio en un espacio colaborativo de trabajo para que así reduzca diversos gastos en la renta de una oficina.

Trabajar en un espacio colaborativo que cuente con lugares para relajarse y cargar energía.

Contar con personal profesional que lo apoye en tareas que son vitales para sus negocios, como atender tanto las llamadas telefónicas locales como internacionales.

Usar espacios colaborativos de trabajo que no solo tengan presencia en su ciudad, sino que sea global, por si sale de vacaciones a Europa o Estados Unidos y surgen problemas urgentes que atender, lo pueda hacer fácilmente desde allá.

