“Confiabilidad, certeza, regularidad y limpieza electorales no pueden seguir siendo sólo aspiraciones”: L. C. Colosio

• Exorbitante gasto para tapar escándalos

• Ruiz Esparza, engranaje clave de corrupción

• TEEM: Edomex, no habrá recuento de votos

• INE: inútil derroche en Relaciones Públicas

• México se adicionó a E.U. contra Venezuela

• Incrementa violencia; economía desacelera

• Quintan Roo: la narcoviolencia incontenible

Ciudad de México, 31 de julio de 2017.- Es pregunta obligada: ¿por qué el gobierno federal triplica su gasto en publicidad? Razones sobran y no solamente para el Ejecutivo federal sino para muchos gobernadores convencidos de las bondades de la permanente pretensión de tapar el sol con un dedo. En el caso de la Presidencia, pueden citarse muchos ejemplos: los errores y la firme decisión de no mover al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; ocultar las instrucciones giradas al INE para hacer válidas a cualquier precio las elecciones en el Estado de México; la indebida incursión en el gobierno venezolano, la suma al bloqueo realizado por los EU; el trato inhumano a los guatemaltecos refugiados en Campeche y, en general, a los menores tanto en el extranjero como a los nacionales; las corruptelas y la impunidad reinantes; la nula atención a los reclamos de organismos internacionales; se paga por el silencio sobre Ayotzinapa y muchos otros crímenes. A buen precio pagan pero, aún así, la imagen del presidente Enrique Peña Nieto no mejora.

De acuerdo con las cifras oficiales de las cuentas públicas, entre 2013 y 2016, la administración federal ejerció más de 23 mil 683 millones de pesos, lo que representa un incremento del 197.73 por ciento en relación con el gasto aprobado por la Cámara de Diputados y no pasa absolutamente nada, lo cual exhibe la inexistencia del equilibrio de poderes. Los legisladores sólo autorizaron al gobierno 7 mil 954 millones de pesos para comunicación, publicidad y difusión de mensajes, es decir, 15 mil 729 millones de pesos menos y aún así se sirvieron con la cuchara grande. El año en el cual se incurrió en mayores excesos fue precisamente 2016, pues los recursos aprobados para ese renglón eran de menos de 2 mil millones de pesos y el gobierno terminó gastando más de 8 mil millones.

La única explicación para este exorbitante gasto en publicidad es su utilización para el control de daños ante la opinión pública ante los permanentes escándalos de corrupción e impunidad en este sexenio. El ejemplo del titular de la SCT es ilustrativo: Gerardo Ruiz Esparza es inamovible porque es un engranaje toral de la maquinaria de la corrupción en la Presidencia y opera desde que Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Relevarlo sería no sólo reconocer la incompetencia de ese funcionario sino la de todo el gobierno federal, pues las obras de infraestructura, sobre costeadas y con licitaciones a modo y, sobre todo, mal construidas, se han realizado durante todo el sexenio y si nos ponemos rigurosos desde el anterior gobierno del Estado de México, donde se iniciaron los amarres con constructoras como Higa o OHL. Han tenido altos costos para el erario federal pero lo más grave es la pérdida de vidas humanas. Lo mismo aplica en materia de gobernabilidad y seguridad con Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación; en materia económica con José Antonio Meade y su antecesor Luis Videgaray Caso, en la SHCP; y con el propio aprendiz de canciller en la SRE y los ataques al gobierno de Venezuela y la sumisión total al mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De ahí la importancia de mantener a toda costa el gobierno del Estado de México. De ahí las presiones al INE para hacer válidas las elecciones pasadas en las cuales no sólo se rebasaron los topes de campaña, sino que se utilizó toda la maquinaria federal y estatal para no ver derrumbarse la candidatura del “primazo” de Peña Nieto, Alfredo del Mazo. El guión de la fraudulenta obra de las elecciones del Estado de México se va cumpliendo paso a paso: el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió que no habrá recuento voto por voto de las elecciones a gobernador del pasado 4 de junio y anuló sólo 79 de las 6 mil l96 casillas impugnadas por los partidos políticos mediante 21 juicios de inconformidad. La decisión del TEEM significa la anulación de sólo 24 mil 243 votos en la entidad, por lo cual se modificaron los resultados consignados en 32 actas de cómputo distrital de los comicios. Esta decisión fue tomada con la intención de cerrarle el paso a la candidata de Morena, Delfina Gómez, sostuvo Horacio Duarte, dirigente estatal de Morena.

En el propio INE presidido por Lorenzo Córdova también incurren en excesos a la hora de gastar presupuesto en materia de comunicación. A pesar de contar con costosas áreas de comunicación y difusión, contratará a la trasnacional Edelman México para llevar a cabo relaciones públicas con mexicanos y residentes en el extranjero, así como con académicos y medios informativos. Responsable de “ejecutar la estrategia de comunicación” del INE, deberá desarrollar una base de medios de información en Estados Unidos, contactar a por lo menos 10 líderes de opinión y comunitarios mexicanos, organizar al menos 16 eventos con medios informativos y coordinar mínimamente una entrevista por mes en medios de otros países con consejeros electorales. En total, desembolsará 2 millones de pesos en 2017 y 2.6 millones de pesos hasta agosto de 2018, cuando vencerá dicho contrato.

Por lo referente a Relaciones Exteriores, el aprendizaje de Videgaray Caso le ha salido sumamente caro a nuestro país, otrora referente en cuanto a la defensa de la soberanía nacional. México se sumó a los Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil y España, entre otras naciones, quienes anunciaron desconocer los resultados de las elecciones para integrar la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, proceso respaldado por Bolivia y Nicaragua. El gobierno de Donald Trump se aprestaba a anunciar más sanciones contra Caracas. Las medidas no incluirán la prohibición de envíos de petróleo venezolano a EU, pero sí podrían bloquear la venta de crudo ligero al país sudamericano, según funcionarios estadounidenses.

El Departamento de Estado de EU condenó lo que calificó de violencia por parte de las autoridades venezolanas contra manifestantes e instó a los gobiernos de la región y del mundo a “responsabilizar a los que socavan la democracia, quebrantan los derechos humanos, aquellos responsables de la violencia y la represión o los que participan en prácticas corruptas”. A pesar de todo, la elección para definir una Asamblea Constituyente en Venezuela contó con la participación de 41.53 por ciento de los más de 19 millones de ciudadanos convocados, según dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, al destacar que a pesar de “la violencia y las amenazas” se sufragó “masivamente”. Precisó votaron 8 millones 89 mil 320 ciudadanos.

Para vergüenza de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Luis Videgaray, informó: “el gobierno de México no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente realizada este domingo en la República Bolivariana de Venezuela”. También lamentó que el gobierno de ese país haya decidido llevar a cabo unos comicios “contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente”. Según la SRE, las medidas instrumentadas por Venezuela para llevar a cabo estas elecciones “sembraron temor entre la población e impidieron la libre manifestación pacífica y el trabajo de la prensa, reflejan el nivel de intolerancia que prevalece a lo largo del país”. Y añadió: “seguir adelante con la Asamblea Constituyente significa una continuación del conflicto”.

También en materia de Relaciones Exteriores, es de vergüenza nacional que las principales fuerzas políticas del país en el Congreso desconozcan la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en las estaciones migratorias, pues “son detenidos en lugar de trasladarlos a albergues seguros”. De acuerdo con la Unidad Migratoria de la Secretaría de Gobernación, se registró un incremento de 119 por ciento de niños y adolescentes provenientes del Triángulo del Norte de América Central –Guatemala, Honduras y El Salvador- retornados de enero a abril de 2014, en comparación con 2012. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultica 21/2014, estableció que “la privación de la libertad, tratándose de menores, excede el requisito de necesidad, ya que la medida no resulta indispensable a los fines de asegurar su comparecencia al proceso migratorio o para garantizar la aplicación de una orden de deportación”.

La grave situación de los niños migrantes es exhibida prácticamente todos los días en los medios de comunicación nacionales. Este fin de semana, 147 migrantes fueron abandonados en el norte de Veracruz; entre ellos había un grupo de 48 menores de edad, de los cuales 14 viajaban solos. Entre los extranjeros localizados en un tramo de la carretera Los Naranjos-Tampico, en el municipio de Ozuluama, había 27 niños procedentes de Honduras, 18 infantes de Guatemala y tres menores de El Salvador. Los 99 adultos y los menores fueron abandonados sin agua ni alimentos por presuntos traficantes de personas en una zona agreste a 118 kilómetros de la frontera entre Veracruz y Tamaulipas.

Durante esta administración federal, el número de solicitudes de refugio en México por parte de menores no acompañados provenientes del Triángulo del Norte –Honduras, Guatemala y El Salvador- se incrementó 350%; en 2013 fueron 65 menores originarios de esas naciones quienes pidieron asilo en nuestro país; en 2016 la cifra llegó a 229, de acuerdo a datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). La cifra es baja si se compara con el movimiento migratorio de estos países registrado por el Instituto Nacional de Migración (INM): de 2010 a lo que va de este año se han presentado ante la autoridad 66 mil niños que viajaban sin ningún familiar responsable de ellos, a 99 por ciento los han regresado a sus países de origen. En 2013 fueron 5 mil 562; en 2014, 10 mil 711; en 2015, 20 mil 347; y en 2016, se redujo un poco, a 17 mil 530.

Y en materia de corrupción e impunidad, la labor es titánica para el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, quien con sus nuevas atribuciones tiene la encomienda de prevenir desvíos de fondos y evitar que haya gobernadores que se enriquezcan a costa del erario público. Los ejemplos abundan en el “nuevo PRI” presumido por Enrique Peña Nieto al iniciar su sexenio, pero hoy destacamos el de un mandatario aún no enjuiciado, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien es señalado por pobladores de la reserva territorial de La Cantera, del municipio de Tepic, como presunto propietario de un rancho para la crianza de caballos de raza. Esa es una de las propiedades señaladas por los ciudadanos quienes interpusieron una denuncia de hechos en abril pasado –que ya investiga la PGR a través de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (SEIDF)- y de la cual aseguran en su interior hay caballerizas con aire acondicionado, e infraestructura especial para atender a caballos y yeguas pura sangre de España y México.

Un caso emblemático es el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el cual parece contar con la protección presidencial a través un pacto con la clase política en el poder, al punto de que su esposa, Karime Macías Tubilla, no ha sido molestada en el juicio que se le sigue, a pesar de que las mismas pruebas que la PGR tiene en contra de JDDO, implican a su cónyuge y a familiares cercanos de ésta y contra quien la PGR no ha querido fincar acusación alguna. La familia Macías Tubilla se benefició del millonario desvío que ideó Duarte, aseguran Alfonso Ortega y José Juan Janeiro Rodríguez, testigos claves en el caso. Rodríguez reveló que parte de los recursos se destinaron a la compra de bienes inmuebles, entre ellos una serie de departamentos ubicados en Veracruz, Campeche, Ciudad de México e incluso en el extranjero. Las decisiones de dónde y cómo invertir el dinero que salía de manera ilícita del erario, eran de Karime Macías Tubilla, aseguró Ortega. A pesar de todo, Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, dijo desde Guatemala que Karime Macías estaba libre de cualquier cargo y proceso en contra, lo cual se mantiene a la fecha.

RIESGOS ECONÓMICOS

A los problemas de inseguridad, corrupción, impunidad y persistentes violaciones a derechos humanos, debemos agregarles los riesgos económicos al ir cerrando el sexenio de Enrique Peña Nieto. Mientras la ola de violencia se expande en el país, incluso con ejecuciones masivas, la economía mexicana acumuló dos trimestres de desaceleración en este año. En el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció 0.60 por ciento, de acuerdo a la estimación oportuna del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi). En el primer trimestre de 2017, la economía aumentó 0.67% y en el cuarto trimestre de 2016, el crecimiento fue de 0.73%. “Vamos bien”, dicen en Los Pinos y la SHCP, pero seguimos frenando, incluso en cifras oficiales.

Los tres niveles de gobierno, federal, estatales y municipales, se han visto rebasados por la violencia y no atinan a definir una estrategia eficaz para frenarla después de más de cuatro años y medio de gobierno. En las últimas horas, dos ataques perpetrados por sicarios dejaron 10 personas asesinadas, incluidos el director de la Policía Municipal de Celaya, J. Santos Juárez Rocha, y una agente preventiva de Abasolo. Los hechos se registraron en la comunidad Lomas de Flores, perteneciente a Salamanca, donde vivía el mando celayense, y otro en una vivienda localizada Abasolo, donde falleció la mujer policía. La madrugada del lunes en una vivienda en pleno centro de esa ciudad, un grupo criminal atacó a una mujer policía y a su hijo de 14 años de edad. Dos miembros de esa familia fueron acribillados, al igual que otras cuatro personas quienes se encontraban en el domicilio.

Mientras estos hechos se desarrollan todos los días, el gobierno federal intenta minimizarlos en los medios de comunicación y centra su estrategia en el descabezamiento de organizaciones criminales. Así, la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional anunciaron la captura de Nahúm Abraham N., alías “El quinceañero”, en un conjunto residencial ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. ¿Y la violencia disminuyó en esa jurisdicción o en esa entidad? Por supuesto que no.

Ante la ineficacia del gobierno, la paciencia de la población se agota. En la capital de Morelos, por ejemplo, ciudadanos integrados en el Frente Amplio Morelense marcharon en la ciudad de Cuernavaca rumbo a Tres Marías para exigir al gobierno federal seguridad en esa entidad. El contingente fue encabezado por el obispo Ramón Castro, el rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, y el activista Javier Sicilia, entre otros. Lo inconformes esperaban ser recibidos en Tres Marías por autoridades de la Secretaría de Gobernación y, de no ser así, seguirían su marcha hacia la Ciudad de México.

No hay para cuando se pueda parar la violencia y el sexenio se agota. Seguramente será una de las asignaturas que dejarán pendientes para el próximo gobierno. Mientras, las “señales de alerta” sobre la situación económica del país se acumulan, aunque el sector oficial se aferra a propagar “una modesta mejoría”. Señalan: en su comparación anual y con cifras desestacionalizadas, el PIB registró una tasa de avance de 3 por ciento, con un crecimiento de 4.1 por ciento en el sector servicios, de 1 por ciento en el primario y de 0.6 en el secundario. Con cifras originales, el PIB presentó un crecimiento de 1.8 por ciento respecto al segundo trimestre del año pasado y de 2.3 por ciento respecto al acumulado de enero-junio. A pesar de la desaceleración observada, la SHCP mantuvo el rango de crecimiento de la economía, de 1.5 a 2.5% para 2017. Los especialistas encuestados por Banamex prevén que el PIB crezca 1.8% en el año.

Pero el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) destacó la preocupación por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Resaltó: si EU insiste en corregir su déficit comercial y lo logra, resultará afectado el aparato productivo de México, la creación de empleos y el ingreso de los trabajadores, debido a que las exportaciones aportan una tercera parte del PIB (Producto Interno Bruto).

A la fecha, ya existe preocupación y bajos niveles de confianza de consumidores y empresas por la situación actual y futura de los hogares, negocios y economía nacional, “lo que puede ser un factor determinante en la evolución del mercado interno y la inversión”, dijo el Ceesp. A lo anterior, se suma el deteriorado ambiente de inseguridad y corrupción que prevalece en el país, el cual ha alcanzado niveles preocupantes sin que se vislumbre una mejora en el corto plazo, lo cual genera desconfianza para invertir.

El Ceesp destacó: si bien ha aumentado la población económicamente activa (PEA) y el empleo formal, también ha crecido la precarización laboral, ya que 4.6 millones de personas se sumaron a la población ocupada que gana como máximo tres salarios mínimos al tiempo que hubo una reducción de 2 millones de puestos de trabajo con ingresos por arriba de los 3 minisalarios. Además, se registró un aumento de 484 mil personas que no reciben ingresos.

En cuanto al mercado interno, se registró una moderación en el ritmo de consumo de las familias, como consecuencia de la inflación y el gasolinazo. En mayo pasado, las ventas al menudeo crecieron apenas 3.4 por ciento a tasa anual, cuando en el mismo mes del año pasado se incrementaron 10 por ciento.

DESTRUYEN EMPLEO BIEN PAGADO

El Centro de Estudios de la Industria (CEI) de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió: en este siglo “se ha registrado la destrucción de la ocupación y empleo bien remunerado en México”; desaparecieron un millón 830 mil puestos de trabajo en el sector formal que tenían ingresos por encima de los cinco salarios mínimos y la economía nacional sólo crece a una tasa anual de 2.2 por ciento.

El denominador común de los estados que han logrado revertir la precarización laboral es una industria sólida, enfocada tanto al mercado interno como a la exportación. Por el contrario, en las entidades en donde se ha incrementado la precarización “no cuentan con una industria sólida y su actividad predominante es de servicios”.

De acuerdo con el CEI, la apertura económica no es suficiente para contrarrestar la erosión del sistema productivo y el modelo económico basado en la maquila para impulsar la industrialización de país, pues no se complementó con el fortalecimiento productivo del mercado interno. Desde 2001 se han creado 854 mil empleos en los que se paga menos de un salario mínimo, así que la situación laboral se resume en “desaparición de empleo bien remunerado a cambio de ocupación de menor ingreso”, subrayó el CEI.

Q. ROO: NARCOVIOLENCIA INCONTENIBLE

Al tiempo de iniciar el segundo mes del 2017con la mención de “la gallina”, a quien se ha hecho célebre por sus salidas y entradas a las prisiones bajo acusaciones ligadas al contrabando y al narco, también tuvo como anuncio el cierre de un lugar considerados como “emblemático” en la Riviera Maya. Tras 13 años de operaciones, cierra “La Santanera”… por inseguridad. Siguen las ejecuciones utilizando motocicletas. Dejan un cadáver con su respectivo aviso justo frente a la balaceada vice-fiscalía. Apatía de la autoridad municipal, estatal y federal frente a la ola de crímenes. Otra vez balean en Plaza Solare y aparece otro ajusticiado en Playa del Carmen.

En el mercado 28, durante un asalto, muere un agente de seguridad y dejan mal heridos a dos locatarios. Recalan 15 kilos de mariguana frente al parque central de Playa del Carmen. Ahí mismo, en una tienda de conveniencia, ejecutan a dos personas. El mismo día hay dos intentos de ejecución en Cancún y en Cozumel viven horas de terror ante la lluvia de plomo surgida de dos grupos antagónicos de narcomenudistas. Revueltos aparecen sicarios, comandantes judiciales, “zetas”, se balean, se saludan, se retienen y se liberan. En un asalto a las oficinas de la vice-fiscalía en Cancún, ubicada en Plaza Amandala, se llevan muchos expedientes y hasta la fecha no se tiene ninguna información al respecto.

Apenas se vive la primera quincena de febrero y ya suman once los ejecutados. Surgen movimientos corruptos para aprobar el festival de música electrónica en “The Blue Parrot”, escenario de espectacular masacre y en donde la organización “Hells Angels” se dice lava dinero y lleva a cabo ceremonias demoniacas. Recrudece la guerra de mantas entre los del cartel del Golfo, CJNG y “Los Pelones”. Dejan un cuerpo destazado en bolsas y lo tiran por separado. Otro bar, el Mezclina en Playa del Carmen también anuncia su cierra ante las extorsiones y la inseguridad.

Difícil olvidar los restos de un cuerpo arrojados al toldo de un vehículo y en plena calle. A mano armada atracan 3 sujetos una residencia; uno de ellos resultó policía ministerial. Horroriza la espiral de narcoviolencia al conocerse del levantón a un taxista a quien después ejecutaron y aventaron el cadáver frente al parque Xcaret. A dos más los mataron a mansalva en la Región 247. Apenas es 20 de febrero y el ejecutado 17 aparece fragmentado en el fraccionamiento Las Palmas, en la Región 259 de Cancún.

No importa lugar ni hora y mucho menos si se trata de una mujer. Ultiman a una taxista cuando llegaba a su domicilio a recoger a su hija para llevarla a la escuela. Durante el mes de 8 ejecutados, cinco son trabajadores del volante. La lideresa Hermelinda Cachón Castillo fue ultimada de cuatro balazos en la puerta de su casa. El crimen sacudió a los playenses y a la presidente municipal Cristina Torres, de quien era amiga y mantenían una gran cercanía, inclusive la incluyó dentro del Comité de la Junta Directiva del DIF de Solidaridad. Un día después, en ese mismo municipio, asaltan la sucursal de Banorte.

Hasta en lugares otrora con una profunda tranquilidad como Leona Vicario, perteneciente al municipio de Puerto Morelos, aparece el cadáver de un jovencito con claras muestras de tortura. Con un acribillado más en Playa del Carmen cierra el segundo mes de este truculento año en donde las motocicletas se han convertido en el vehículo oficial del crimen, de las mafias, de la delincuencia muy bien organizada y debidamente protegida por una autoridad que ni siquiera se da a la tarea de regularizar la circulación de ese transporte, mucho menos exige a sus conductores la licencia para así contar con un registro tanto de las motocicletas, como de sus dueños y de quienes las manejan. Esos son los puntos álgidos pero de solución inmediata si se quiere hacer algo, aunque sea algo, por lograr se evite tanto asesinato y lo peor, queden en la impunidad ante la ignorancia total de informes para, por lo menos, iniciar una averiguación.

A cambio de tener que justificar tanta incapacidad corrieron la cortina para mostrar los jaloneos por la supuesta salida del equipo de beisbol “Los Tigres”, cuando no fue sino una forma diferente de hacer las mismas cosas, gastar sumas multimillonarias, hacerse de las amistades convenientes por su cercanía con los altos mandos y su enorme poder económico, es decir, para entrarle de lleno al gatopardismo. A don Carlos y a don Remberto los une un fatal denominador común.

DE LOS PASILLOS

A estados y municipios del país parece no importarles el combate a la pobreza. En 2016, no realizaron o dejaron incompletas la mitad de las obras de infraestructura proyectada para ese año para combatir la pobreza. El año pasado, los gobiernos locales obtuvieron 61 mil 419 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo 33. Los reportes estatales y municipales entregados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), responsable de coordinar el fondo, muestran que el 50 por ciento de las obras no fueron concluidas y se dejaron sin ejercer al menos 23 mil 870 millones de pesos…

La preocupación invade a alrededor de 13 mil personas transgénero que se calcula hay en el Ejército de Estados Unidos. Desde el pasado miércoles, el presidente Donald Trump anunció que el Pentágono dejará de aceptar que los transgénero sirvan abiertamente en las Fuerzas Armadas. Esa prohibición había sido levantada en 2016 por el gobierno de Barack Obama… Con gran envidia vimos en México, en 2013, la decisión del gobierno holandés de que todas las cárceles debían contar con dos reclusos por celda, en lugar de uno solo. Dicho ahorro ha tenido consecuencias inesperadas: sobra espacio y sendas prisiones nacionales, vacías, fueron alquiladas temporalmente a los gobiernos de Bélgica y Noruega para su propios presos. A su vez, el mantenimiento de algunas penitenciarias es demasiado gravoso y están a la venta en el mercado libre.

