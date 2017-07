Lilia Arellano.

“Es la hora de hacer justicia… “: Luis Donaldo Colosio

• Fúnebre cumpleaños

• Imagen de México sigue en franco y abierto deterioro

• Grandes farsas en el sector turístico y sobre seguridad

• Violencia obstaculizará ratificar Tratados con Europa

• Pide ONU investigación independiente del espionaje

• Arrancará renegociación del TLCAN el 16 de agosto

• Con César Duarte Jáquez, robustecen a la impunidad

Ciudad de México, 19 de Julio de 2017.- Justo a la media noche de este día, un canto doloroso, en nada ligado a la vida, a esa a la cual rendimos culto justo en la fecha marcada como nacimiento, con el acompañamiento de las Ánimas Benditas del Purgatorio, se escuchó varios metros a la redonda del inmueble más famoso de la avenida Parque Vía 231. Mil voces cantaron a Enrique Peña Nieto este 20 de julio las plegarias a los difuntos en sustitución de los mariachis y las rondallas con las clásicas mañanitas cumpleañeras. Esos miles de mexicanos asesinados durante su mandato, sin encontrar la paz porque tampoco se ha aplicado la justicia y solamente ellos, desde lo alto, saben quiénes les arrebataron la existencia, tienen marcadas fechas para el sereno reclamo.

Se dice se fueron incorporando muchos más, quienes a destiempo se despidieron del planeta por carecer de una alimentación completa, los de las ausencias provocadas por la falta de médicos, medicamentos, instalaciones hospitalarias suficientes; vieron corretear a pequeños, a menores, a niños víctimas de la indolencia, de la corrupción, de los eventos como el ocurrido en la Guardería ABC. Tarde se presentaron hombres y mujeres en edad adulta abandonados por la familia, por el gobierno, pese a haber dejado toda su fuerza de trabajo en esta tierra. Han sido más de cuatro años con saldos fatales, con eventos ligados a las orfandades y a los grados de impunidad, de descomposición moral, compañeros inseparables del inquilino provisional de Los Pinos.

Seguramente habrá ricas viandas servidas desde temprana hora, aunque después los boletines informativos reseñen el presidente vivió este día como cualquier otro, cumpliendo sus compromisos de trabajo. Aunque también, seguramente, millones de mexicanos se despertaron al alba y si acaso se acercaron un pocillo con café o algunas hojas de té, sintiendo, como suele suceder cualquier día, ese agudo dolor abdominal provocado por el hambre. Al mexiquense lo verá alguno de sus hijos o tal vez le den la noticia de la llegada de los enviados a otros países para disfrutar de las vacaciones. Lo mismo pasará con sus hijastros, poco se supo si doña Angélica Rivera le dará el abrazo y el regalo.

A millones de mexicanos se les acercarán sus vástagos con la interrogante sobre el alimento del día en el rostro. Las mujeres tendrán de nuevo que buscar si lavan o planchan o hacen la limpieza doméstica para poder ayudar a llevar a la mesa un poco de comida. En el campo, de nuevo se verán en el horizonte sin encontrar la salida. En las zonas urbanas, el ir y venir de la población formará el paisaje de otras 24 horas de angustia. Las felicitaciones serán seleccionadas y quienes acudan a dar el clásico abrazo –regalito incluido obviamente-, pasarán una ligerita revisión por muy familiares que resulten sus nombres y rostros.

Millones de ciudadanos saldrán a la calle con el aviso subconsciente de no saber si habrán de regresar al hogar sanos y salvos. Para ellos no hay seguridad, ni precauciones, ni prevención, ni revisiones para los cafres camioneros. Contrastará el estrenado traje, la camisa, la corbata, con esos pies descalzos de millones de infantes, o con otros cuya suela es el mismo callo, o con los comprados en Tepito de procedencia China y con la advertencia: úsese y tírese, no son resistentes al agua. De estreno solamente los rebozos de doña Margarita Zavala de Calderón, porque en los pueblos esa prenda no es para andar luciendo mexicanidad, es la de siempre, la de cargar al niño, cubrir la cabeza en la Iglesia, taparse nariz y boca para protegerse del frío.

Lo habitual en Los Pinos es lo más lejano a contemplar en el resto del país. Lo habitual para quienes ostentan el poder y cuentan con recursos económicos sin límite allegados de una y mil formas, al estilo veracruzano, poblano, defeño, tlaxcalteca o de cualquier otra entidad, es totalmente ajeno al resto de los mortales y son esos ellos quienes forman parte del grupo constructor de ese gran abismo en el cual, quienes tienen la responsabilidad de sacar a sus pueblos adelante, de lograr su desarrollo, de brindarles los satisfactores convergentes en la felicidad, siguen cavando para no tener ni siquiera el menor roce con los mortales cuya ignorancia y necesidad les dieron lo presumido este día.

¡Felicidades, señor Presidente!

FARSAS MONTADAS EN TURISMO Y SEGURIDAD

Incansable es la voluntad y el ánimo con los cuales el gobierno federal e inclusive los estatales acompañan las farsas, fabrican cortinas de humo, arman estrategias para convencimiento ciudadano bajo la premisa de estar aplicándolas a quienes carecen de inteligencia, de sentido común, de preparación de cualquier tipo, inclusive de la mejor de ellas: la adquirida durante la vida, la caracterizada como elemento indispensable para acompañar a la experiencia. Señalemos sólo por hoy, dos ejemplos ubicados en turismo y seguridad. Con gran espectacularidad en donde se incluyeron entrevistas al titular federal de turismo, se reportó un ascenso en el ranking del sector a nivel mundial.

Este presunto éxito en Turismo basado en haber logrado México fuera clasificado como el octavo destino más visitado del mundo es un registro y reporte del año pasado, del 2016, cuando la imagen del país en el exterior, particularmente en Estados Unidos y Europa, no se había deteriorando como consecuencia de las fallas en seguridad pública, las violaciones a derechos humanos, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el asesinato impune de periodistas y los escándalos de corrupción e impunidad, entre otros.

El paso de lugar 9 al 8 es un movimiento tal vez no logrado durante el reporte del 2017 y razones para ello están de sobra. Los asuntos reveladores de gran inseguridad están justo en los puntos de mayor atractivo, o por lo menos en los más promocionados, en donde la actividad turística es relevante, indispensable dentro de la economía local e inclusive nacional al captarse divisas y promoverse con el consumo local un buen porcentaje de captaciones tributarias. Cuando al señor Enrique De la Madrid se le iluminó el archivo cerebral y dispuso estrategias para Los Cabos, Cancún y Vallarta, se activó el botón de la delincuencia y empezaron las actuaciones conocidas en el mundo.

El daño causado por la falta de seguridad, las acciones de la mafia, lo relacionado con el narcotráfico en donde hasta en las series televisivas se sitúa a México como el lugar en donde los crímenes son extremadamente crueles, perversos, ejecutados con saña, no se logrará tapar con más uniformados, con cámaras que de alguna manera confirmen se vive en un territorio en donde todos pueden ser espiados, con más armas, contratando a quienes no tienen ni siquiera el físico apropiado para corretear a un ratero de bolsillos. Menos aún lograrán tener éxito intentando tapar el sol con un dedo, nombrando cuartos de guerra de editores y líderes de opinión en los medios de comunicación dispuestos a recibir instrucciones de quienes no tienen ni la menor idea del manejo informativo correcto e inclusive tienen cuentas pendientes con la autoridad.

Hacer a la población parte medular de todo una farsa para evitar dejen de llevar visitantes a esta tierra es otra de esas grandes irresponsabilidades planteadas desde el escritorio de quienes se auto denominan “creadores” de la Creación. Para festinar e incluso reconocerse internacionalmente están otras acciones cuyos efectos, ligados a la realidad, conforman otro panorama: primero para los habitantes e inmediatamente después para los habitantes. Estas faramallas ya nadie se las cree.

SIGUE LA OTRA

Todo un montaje resultó la supuesta capacitación para quienes habrían de tener en sus manos la aplicación del Nuevo Sistema Penal. Tan no existió que ahora no saben como aplicarlos y las contradicciones y las críticas se multiplican, empezando con ese catálogo de delitos mocho, en el cual se eliminaron causales consideradas por los ciudadanos como graves e inclusive muy graves en donde encontrarán el abre puertas de las cárceles miles de agresores de todo tipo. Se ha jugado de manera muy irresponsable con las cifras en un inútil intento de disminuir las afectaciones.

Gran alarma despertó el hecho de saber serían más de cinco mil los reos liberados. Falso. Según los datos de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, en las 273 cárceles existentes los convictos que podrían alcanzar la libertad son 65 mil, de un total de 216 mil 831 encarcelados, lo cual revela otra gran mentira: Vicente Fox presumió de la detención de más de 30 mil; Felipe Calderón y su brazo armado, Genaro García Luna, aseguraron ingresaron a los penales 70 mil; los centros penitenciarios ya estaban sobrepoblados con más de 150 mil internos, así que a los 100 de los panistas habría que agregarle los de EPN, sumar a los condenados y… ni unos ni otros han realizado ese número de detenciones. Y otra, también hablaron de decenas de miles en las cárceles federales y son sólo 17 mil 324.

Si a lo anterior se le agrega la falta de veracidad en los reportes estatales en donde son permanentes, constantes, inexplicables los cambios que se hacen al antojo de la máxima autoridad local sin importar la notoria contradicción con los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya veremos lo provocado por las 38 mil 412 modificaciones realizadas a posteriori, con ellas sumaron 32 mil 712 nuevos crímenes no reportados en la cuenta original. Respaldados en una autonomía dañina al presentarla como escudo para hacer lo que les venga en gana a los gobernadores, no admiten se les pidan cuentas y mucho menos aparecen dispuestos a manejarse con veracidad.

Pero ojalá todo terminara ahí. Los montajes van en aumento y de malos a peores. En Chetumal, capital de Quintana Roo, reportaron un secuestro. Se trató de la esposa de un ex funcionario de gobierno privada de su libertad cuando transitaba por el boulevard de esa Ciudad. Según la información oficial, pudo rescatarse a la secuestrada por la estrecha coordinación y las investigaciones realizadas por la Policía Estatal Preventiva y la Fiscalía General. El informante de tan exitoso rescate fue el titular de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, personaje receptor de todas las críticas y señalamientos habidos y por haber de los diferentes sectores de la población quintanarroense ante los nulos resultados obtenidos en 10 meses de gestión.

Cuando recibieron el reporte, según revela Del Ángel, dieron aviso para iniciar la búsqueda de la persona peinando la zona Sur. La reseña del rescate inicia con la detención de un VW, Bora, azul oscuro, el conductor no atendió la indicación de la policía del puesto de control y se dio a la fuga. La policía –siempre en vigilia- le dio alcance y al inspeccionar el auto se encontraron con una bolsa de nylon conteniendo hierba seca, con características de marihuana. O sea que los uniformados no distinguen todavía bien a bien color, olor y presencia de la cannabis, de la materia causante de tantos crímenes y formadora de las grandes organizaciones delictivas.

Eso sí, interrogando al conductor dieron con la secuestrada; la encontraron dentro de una casa ubicada en una popular colonia de Chetumal. La mandaron a la valoración médica y ella declaró haber sido privada de su libertad por sujetos a bordo de dos automóviles que, al describirlos no eran el Bora detenido inicialmente. Pero vea: el titular de la PEP, del Ángel, agradeció a la Fiscalía General, a la Policía Municipal, al Ejército Mexicano, a la Secretaría de Marina, a la Policía Federal y obviamente a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, haber logrado un rescate cuya versión original sólo reveló la chiripa de detener a un conductor desconocido, por cierto, por la víctima.

¿Será verdad? ¿Será mentira? O es solamente la necesidad de armar estrategias fantasmas, de guión de película muy barata, de bajo costo, con producción muy limitada y protagonistas de sobra conocidos por su mala fama, para lograr o pretender la ciudadanía cambie no sólo la percepción sino la seguridad que tiene de estar totalmente desprotegida y supuestamente cuidada por sujetos cuya capacidad está en duda.

Así va este sexenio y, cuando lleguen los estertores de la muerte, tal vez todo sea peor.

EL FUTURO ESTA MUY CERCA

Conforme avanzan los días y se acerca el término del mandato sexenal, van saliendo a la luz pública un sinnúmero de irregularidades, de fraudes, de estafas, de formas deleznables de corrupción, de nuevas y corregidas estrategias para mantener la impunidad y es de ahí se explique la baja aprobación del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo trabajo lo reprueban 8 de cada 10 mexicanos. Es este régimen con todos sus defectos y contradicciones el responsable durante el mes próximo de iniciar una difícil y apresurada renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con todo lo que ello implica, entre otras imposiciones ya iniciadas con el dictado de reglas para presentarse en los aeropuertos mexicanos cuando se viaja a cualquier punto de la geografía del vecino del Norte.

Parte de lo anterior se resaltó esta semana, cuando una delegación de eurodiputados se reunió con senadores mexicanos, a quienes les solicitaron su cooperación para dar resultados sobre las investigaciones del peor escándalo del sexenio: los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, de las decenas de miles de ejecuciones y desapariciones, de los asesinatos de periodistas, de la corrupción y la impunidad en el país, porque, de lo contrario, advirtieron, “va a ser muy difícil se ratifique el tratado con la Unión Europea”. Los eurodiputados se han reunido con integrantes de la sociedad civil y legisladores, entre otros, para contar con información a fin de agilizar las firmas del tratado de la Unión Europea, el cual cuenta con veinte años.

La senadora Blanca Alcalá, vicepresidenta de la Cámara alta; los panistas Fernando Torres Graciano, Héctor David Flores Ávalos y Juan Carlos Romero Hicks; el perredista Isidro Chávez, y Luz María Berinstáin, del bloque PT-Morena, recibieron la advertencia de los europeos: el alemán Manfred Weber; el español Esteban González; la diputada Esther de´Lange, de los Países Bajos; Sandra Kalniete, de Letonia; Tadeusz Zwiefka, de Polonia; y Marian-Jean Marinescu, de Rumanía, en el sentido de que se complicará la ratificación del tratado México-Unión Europea, el cual no es sólo comercial, sino tiene aspectos democráticos, de respeto a derechos humanos, de combate a la impunidad.

Por otro lado, un grupo de expertos de las Naciones Unidas exhortó al gobierno de México a realizar una investigación transparente, independiente e imparcial sobre las denuncias de la presunta utilización de spyware para espiar a defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas. “Las denuncias de vigilancia, que representan una seria vulneración a los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México”, señalaron.

Dicho posicionamiento es suscrito por Michel Forst, relator especial sobre la situación de derechos humanos; Houria ExSlami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Joseph Cannataci, relator especial sobre el derecho a la privacidad, quienes destacaron: “Urgimos al gobierno mexicano a garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo. Dichas garantías deben incluir controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado”. La resolución de este caso, consideraron los relatores de la ONU, debe darse a través de una investigación independiente e imparcial.

ARRANCAN RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

De acuerdo a lo reseñado en el párrafo anterior, será con la representación de un régimen repudiado por sus ciudadanos, apretado económicamente y desacreditado políticamente, que de inicio, el próximo mes de agosto, en Washington, D. C., la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, el cual sustenta más de un billón de dólares de intercambio comercial trilateral entre las tres naciones. La primera ronda de pláticas ocurrirá entre el 16 y el 20 de agosto, de acuerdo con el anuncio de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), Robert Lighthizer. El jefe negociador de la delegación estadounidense será John Melle, quien funge actualmente como Representante Comercial Adjunto para el Hemisferio Occidental y coordina la política comercial a la región.

Las autoridades comerciales de EU planean realizar siete rondas de conversaciones en un lapso de siete semanas. De resultar exitosas podrían terminar las negociaciones a finales de este año, antes de las elecciones presidenciales en México, en julio de 2018. Funcionarios mexicanos fueron quienes pidieron se completen las negociaciones antes de que finalice el año, antes del proceso electoral federal por razones de sobra conocidas. Por su parte, el presidente de EU, Donald Trump, ha presionado para una renegociación del TLCAN, amenazando con abandonarlo si no obtiene mayores beneficios para su país. Argumenta el acuerdo ha provocado un déficit comercial con México y ha costado miles de empleos en Estados Unidos.

Aunque Trump culpa al TLCAN –“el peor acuerdo comercial de la historia”, según sus palabras- por la pérdida de millones de empleos manufactureros, para los agricultores estadounidenses el pacto de 23 años asegura el acceso a mercados estables y lucrativos en México y Canadá, los cuales ahora representan más de la cuarta parte de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos. Grupos de agricultores estadounidenses y legisladores de estados rurales enviaron un mensaje al gobierno del presidente Trump: “dejen a la agricultura fuera de esto”. Temen este sector pueda convertirse en una moneda de cambio en los esfuerzos por conseguir un mejor trato para los fabricantes estadounidenses.

Otra preocupación es la mera incertidumbre sobre las negociaciones comerciales abiertas, lo cual podría empujar a México hacia proveedores alternativos de granos, productos lácteos, carne de vacuno y cerdo. México es más importante luego del retiro de Trump del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), negociado por el ex presidente Barack Obama, lo cual echó por tierra las esperanzas de los agricultores de tener libre acceso a más mercados. Operando bajo el U.S. Food and Agriculture Dialogue for Trade (USTR), más de 130 grupos de materias primas y gigantes del sector agrícola han bombardeado al gobierno desde que Trump asumió el cargo con llamadas y cartas, comentarios públicos y reuniones directas con funcionarios de alto rango.

Por otro lado, legisladores federales de México impulsan para lograr sea el Congreso quien solicite al gobierno federal rechazar la propuesta de EU de eliminar el Capítulo 19 del TLCAN. “Sería un retroceso enorme, y una derrota para México, que las controversias comerciales dentro del Nafta se discutieran y valoraran de acuerdo a las leyes estadounidenses, y México no puede ceder en eso”, expresó el senador Ernesto Cordero.

Tras darse a conocer la lista de prioridades para renegociar el TLCAN, la American Chamber (AmCham) en México consideró se da más certidumbre al panorama económico. Mónica Flores, presidenta de la AmCham, aseguró los lineamientos a seguir por los encargados de la negociación acaban con la especulación generada desde que el presidente Donald Trump arrancó su propósito de renegociar el acuerdo comercial. No hubo sorpresas, dijo Flores, al comentar los puntos destacados en materia de déficit comercial con México y las condiciones laborales en los tres países, por lo cual espera la negociación sea rápida. Adelantó se debe llegar a un buen acuerdo, pues las empresas son ahora globales y el talento es móvil.

La cuestión de pérdida de empleos en EU se deberá argumentar bien, pues decir que se perdieron empleos significa no funciona el TLCAN, cuando es lo contrario, destacó Sergio Alcocer, presidente de México Exponencial. Es una cuestión macroeconómica de ese país y las empresas estadounidenses se han enriquecido en otras naciones, dijo.

IMPUNIDAD

En otro caso de escandalosa impunidad hasta la fecha, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó iniciarán en las próximas semanas un proceso de solicitud para que el ex gobernador César Duarte sea detenido en Estados Unidos con fines de extradición. A través de un comunicado explicó: “hemos tomado la decisión de ir por el proceso de extradición, hemos abandonado de alguna manera la estrategia de la deportación, porque estamos viendo signos muy contradictorios en las autoridades norteamericanas”.

El cambio de decisión, justificó, es porque el proceso migratorio es muy largo y su administración no puede esperar. Corral dijo cerrarán los expedientes abiertos contra el ex mandatario, tanto de peculado como de enriquecimiento ilícito, para hacer la petición. César Duarte busca conseguir su residencia permanente en EU y también ha solicitado asilo político. Habrán de aconsejarle a Corral: “mucho ojo” con el texto de la solicitud de extradición porque es el documento con el cual se limpian, se borran, se eliminan tantos o más delitos que los desaparecidos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. O, váyale buscando argumentación creíble al logro de libertad de otro de los señalados, hasta ahora, sólo mediáticamente.

DE LOS PASILLOS

Organizaciones civiles como Causa en Común, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Transparencia Mexicana, Artículo 19, Fundación para el Debido Proceso, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A. C., Fundar y la Coparmex, solicitaron se investigue cómo fueron usados los recursos destinados a la capacitación del personal que aplicaría el Nuevo Sistema de Justicia Penal. La ineficiencia de los actores ha quedado evidenciada y ante esto se han dedicado a atacar al nuevo sistema, sin explicar qué hicieron con los recursos millonarios destinados durante ocho años para el rubro de preparación…

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos y sus candidatos ocultaron a la autoridad electoral al menos 364.2 millones de pesos gastados en las elecciones del pasado 4 de junio en cuatro entidades. El gasto no reportado por partidos y aspirantes se incrementó en 471 por ciento en comparación con los comicios de 2016, cuando estuvieron en juego 12 gubernaturas… El INE hizo ajustes en los dictámenes de fiscalización de las campañas, por eso aún no se detallan ni se publican los engroses del total de gasto no reportado por entidad. Aunque ni ahí detienen la danza de las cifras. Primero reportaron se aplicarían multas a los partidos contendientes en esos procesos por más de 650 millones de pesos. De esa cantidad, 473 correspondían al Estado de México. Las cifras las calcularon con un criterio de aplicación hasta del 150 por ciento del monto rebasado. Por lo tanto, si estaban ciertos de la existencia de mayores gastos y no sólo en ese estado, sino en todos. ¿A qué se debió semejante cambio en sus cuentas y apreciaciones?

Con la novedad de presentar las intenciones de la SEP de enseñar a nuestros indígenas –en su mayoría no dominan ni siquiera el español- la lengua inglesa. Con semejante objetivo se da vida al viejo refrán: “no cabe duda, el que sabe, sabe y el que no, gobierna o es nombrado titular en Educación Pública”… A toda marcha la máquina anticorrupción. Avanzó un metro. No trae ni maquinista y en 28 entidades apenas los durmientes legisladores están considerando como armar las vías. Aunque considerando solamente son graves los delitos cometidos contra el fisco, todo lo demás, incluyendo apropiarse de los recursos destinados a la aplicación de presupuestos gubernamentales, sólo es grave para la Iglesia, en donde todavía lo consideran pecado si no entró el diezmo a las urnas. Si hizo presencia, si llegó, entonces con las indulgencias adquiridas llegarán al cielo con todo y tenis, eso sí de buena marca.

