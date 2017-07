Hunden a Duarte sus cómplices

Hace algunos años, un ex –gobernador llegó hasta las oficinas de un ex –presidente del PRI para recomendarle que metiera a un amigo en las listas para diputados de ese partido y la respuesta del dirigente priísta fue: “han robado juntos”, con lo que dejaba en claro que en política la complicidad es más importante que la amistad.

Desde su llegada al gobierno de Veracruz, impulsado por Fidel Herrera, a quien tapó todas sus fechorías, Javier Duarte se propuso un plan en base a complicidades tanto en la entidad, como nivel nacional para protegerse del derroche y el saqueo a los veracruzanos que desde el primer momento de su mandato pasó por su turbia mente.

Repartir el botín fue el plan del ahora preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, eso le garantizaría que al final de la jornada o lo llamaran a ocupar una nueva posición en el centro o bien la impunidad, habida cuenta de que, en el reparto, estaban involucrados muchos personajes de la política nacional, como de la estatal.

Sin embargo, le falló el plan, esos cómplices ahora cantan al ritmo que les toquen para salvar el pellejo, son los mismos que lo están hundiendo, que aportan las pruebas que darán al juez los motivos para dejarlo un buen rato tras las rejas, bien merecido se lo tiene.

Duarte está sólo en el RENO, los cómplices lo abandonaron y algunos como Arturo Bermúdez desde la prisión de Pacho Viejo lo denuncian otros como Juan José Janeiro Rodríguez se acogen al programa de testigos protegidos y colaboran con la PGR para hundirlo.

Bermúdez un hombre que gozó de gran poder durante el mandato de Duarte, a quien se le adjudican lujosas mansiones en los Estados Unidos, declara que todo lo que hizo fue por órdenes del entonces gobernador y de su esposa Karime Macías, pero será difícil que este polizonte se salve porque tiene mucha cola que le pisen.

Alguien de muy arriba, como suele decirse en el argot de la política mexicana, le mando a Marco Antonio del Toro para que lo defendiera, una misión imposible porque con las traiciones, de sus antiguos cómplices están a la orden del día y poco podrá hacer ese abogado de las causas difíciles para salvarlo con todo y lo que diga. Duarte está sólo pese a la red de complicidades que armó desde que llegó al Palacio de Gobierno en Xalapa, hasta Karime Macías y la “Viuda Alegre, lo abandonaron.

Qué no les extrañe si la próxima declaración del Jefe del Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa diga que en la capital del país no existe ningún bache, como se las gasta Mancerita, no sería raro que en los próximos días, nos soltara una de esas…Insiste el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes que Javier Duarte “le untaba la mano” a López Obrador y el “Peje” se queda callado… ¿Y Fidel Herrera? Es la pregunta que se hacen muchos veracruzanos que saben que el de Nopaltepec es el padre de la criatura y quien inicio el saqueo a las arcas del Estado.

