Leopoldo López anuncia embarazo de su esposa Lilian Tintori

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de agosto (AlMomentoMX).- El líder opositor venezolano Leopoldo López anunció a través de un nuevo vídeo difundido en su cuenta de Twitter que su esposa, Lilian Tintori, está embarazada del que será el tercer hijo del matrimonio.

El vídeo, donde aparece junto a Tintori, fue grabado el pasado 17 de julio en su domicilio y que iba a ser publicada en el caso de que López volviese a ser encarcelado, como finalmente ha ocurrido este mismo martes.

“Vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela”, dice el opositor en su mensaje dirigido a los ciudadanos de su país, a quienes también informa sobre “una de las mejores noticias” en sus años de presidio. “Aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela”, reitera mientras acaricia el vientre de su esposa.

El pasado 8 de julio, López fue puesto en arresto domiciliario por motivos de salud, tras cumplir tres años y cinco meses de una pena de casi 14 años en la cárcel militar de Ramo Verde. Sin embargo, la madrugada de este martes, el político opositor fue de nuevo detenido y llevado al mismo centro penitenciario, cercano a Caracas, luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela asegurara que la razón fue que planeaba fugarse.

Mitzy Capriles, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma –que también ha sido detenido y devuelto a prisión junto a López–, confirmó el embarazo de Lilian Tintori.

Durante una entrevista para CNN, Mitzy Capriles aseguró que la defensora de los derechos humanos tiene alrededor de tres meses de embarazo; sin embargo, dijo desconocer si la esposa del líder opositor optará por dar a luz en el país y el sexo del bebé.

“Lilian está en estado de gravidez, está esperando un bebé. Ya está de unas 16 semanas aparentemente, quizá esté llegando a los tres meses”, aseguraba Capriles.

