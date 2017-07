CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio (AlMomentoMX).- La presentación que Los Ángeles Azules tuvieron en El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala no terminó de la mejor manera. Integrantes de la agrupación aseguraron que fueron retenidos un par de horas por órdenes del presidente municipal de la localidad, Oscar Vélez Sánchez.

Algunos miembros de la banda publicaron testimonios en Facebook y Twitter para dar cuenta de lo sucedido.

En Facebook, Eduardo Espinosa Chacón denunció que Vélez Sánchez había decidido privarlos de su libertad durante casi dos horas porque supuestamente se le negó una fotografía con el grupo.

Señaló que más de 40 músicos y personal técnico se vieron afectados.

Por su parte, el director de seguridad pública del Ayuntamiento El Carmen Tequexquitla, Carmelo Ramírez Hernández, aseguró que la retención se debió por seguridad del grupo.

A través de la página de Facebook Ayuntamiento El Carmen Tequexquitla, el funcionario indicó que se consideró necesario aclarar que el comité de feria sostuvo un convenio con Víctor Cabrera, encargado de la promoción y venta de boletos del grupo, sin embargo, en un incumplimiento de contrato, se incrementó de forma arbitraria el precio del donativo anunciado pasando de 50 a 70 y 80 pesos, lo que causó molestia entre los asistentes.

Admitió que se hizo uso de la fuerza para contener a los inconformes e impedir el paso para evitar ataques contra el grupo.

“Es indignante porque la gente no sabe, o no supo, porque las declaraciones que han estado saliendo en las redes sociales, dicen que fue intento de secuestro, o retención ilegal, realmente no existe nada de eso”, dijo.

AM.MX/dsc

Los Ángeles Azules denuncian que alcalde de Tlaxcala los retuvo por dos horas appeared first on Almomento.Mx.

Comentarios

