Lula da Silva ratifica su candidatura a la presidencia; pide presentar pruebas en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de julio (AlMomentoMX).- El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva reiteró el pedido de pruebas en su contra, a la vez que confirmó que será candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores.

“Si alguien piensa que con esta sentencia me retiraron del juego, debe saber que sigo en el juego”, dijo el ex mandatario en su primer pronunciamiento luego de la condena de nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Lula da Silva criticó duramente el dictamen del juez federal Sergio Moro, asegurando que no cuenta con evidencias en su contra.

“No sé cómo alguien logra escribir 300 páginas sin decir absolutamente nada sobre las pruebas que debería mostrar. La única prueba que existe en este proceso es la de mi inocencia”, ironizó.

Lamentó que la base de la sentencia sea las delaciones premiadas de otros ejecutivos. “Este proceso prueba mi inocencia. Si alguien tiene prueba, por favor dígala. Mándenla a la prensa. Yo quedaría más feliz si fuera condenado por pruebas. Desafío a mis enemigos, sobre todo a los dueños de los medios, a que presenten una única prueba en mi contra”, insistió.

“Todavía no lo había pedido, pero quiero pedir al Partido de los Trabajadores que postulen mi candidatura a la Presidencia”, proclamó, entre aplausos de sus seguidores, antes de realizar bromas sobre su buen ánimo.

En cuanto al juez Sergio Moro, Lula señaló que “deberá rendirle cuentas a la Historia. Ella dirá quién estaba en lo correcto y quién estaba errado”.

También se refirió al rol de los jueces, a la espera del tribunal de segunda instancia que deberá decidir sobre la condena.

“La Justicia no puede mentir, no puede tomar decisiones basadas en la política, sino en los autos del proceso. Mi indignación no me hace perder la creencia de que en este país todavía hay Justicia”. Sin embargó, aseguró que hay una “cacería judicial” que está “destruyendo la democracia”.

La Justicia superior deberá pronunciarse sobre el caso a mediados o fines del año próximo, lo que coincidiría con la campaña electoral, en la que el ex presidente lleva una considerable ventaja en los sondeos.

