México rojo

“Es la hora de hacer justicia a nuestros indígenas, de superar sus rezagos y sus carencias; de respetar su dignidad”: Luis Donaldo Colosio

Ciudad de México, 26 de Julio de 2017.-Ante la complacencia y negligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, la violencia en el país sigue registrando nuevos récords históricos. Ante el panorama en la capital de la República, legisladores federales solicitaron la comparecencia del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, así como de los titulares de la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Seguridad, a fin de que rindan cuentas sobre el problema de la creciente inseguridad y, particularmente, de los hechos de violencia registrados en la delegación Tláhuac. Diputados y senadores de Morena presentaron un punto de acuerdo durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso federal para pedir se presente.

Aunque exista la consideración de existir en torno a estos operativos un intento por cierto, no fallido, de establecer distractores sobre los temas postelectorales, el del socavón e inclusive las pifias de la PGR, lo cierto es que el año pasado se perpetraron 23 mil 953 homicidios en México, según revelan las estadísticas preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta es una proporción de 20 ejecuciones por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa superior a la registrada en 2015, la cual fue de 17 por cada 100 mil habitantes.

Este año, toda apunta a superar esos registros, pues tan sólo los asesinatos del crimen organizado alcanzaron 8,791 en el primer semestre, 72% del total, de acuerdo a los datos de Semáforo Delictivo, quien estima se cerrará el 2017 con más de 24 mil ejecuciones. Ayer le informamos en estas mismas líneas las entidades con mayor número de homicidios son Estado de México, Guerrero y Chihuahua, con 2 mil 749; 2 mil 542 y mil 757, respectivamente, de acuerdo a las estadísticas vitales de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, generados por las entidades federativas.

Lo anterior se contiene en los registros de mil 916 Oficinas del Registro Civil, 416 Agencias del Ministerio Público y de 117 Servicios Médicos Forenses, las cuales mensualmente proporcionaron información al Inegi. También en la Ciudad de México la inseguridad se acrecienta, mientras Miguel Ángel Mancera ocupa prácticamente todo su tiempo en la construcción de su precandidatura, independiente o del PRD, a la Presidencia de la República.

Los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguraron: “Es muy preocupante el deterioro de la seguridad pública en la Ciudad de México. Desde hace varios años han existido intentos de las fuerzas federales de entrar a la capital, sin embargo el trabajo serio de prevención y procuración de justicia evitaron la presencia militar. Hoy en día ya no estamos en esta situación, la violencia y el miedo se apoderaron poco a poco de la capital”. En Tláhuac, los hechos registrados son una muestra de lo vivido en otras zonas de la ciudad y de la falta de estrategia con la cual actúa el gobierno capitalino, señalaron.

Por otro lado, la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, anunció pedirá la comparecencia de Renato Sales y del almirante Vidal Francisco Soberón, a fin de que informen sobre la estrategia de intervención de las fuerzas militares y policías federales en acciones de seguridad pública en la Ciudad de México. La legisladora del Sol Azteca reiteró sus críticas contra la estrategia nacional de combate al narcotráfico, la cual ha privilegiado la confrontación y, con ello, elevado los índices de violencia en todo el país, ahora incluida la capital de la República.

El replanteamiento de la estrategia de seguridad para hacerla más eficaz y eficiente en el combate a los grupos del crimen organizado, será solicitado por el senador de Morena, David Monreal, quien pedirá a la Secretaría de Marina un informe detallado sobre el operativo realizado en Tláhuac, en el cual se mencionen los protocolos utilizados con base al Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común. Asimismo, demandará un informe sobre los resultados de las acciones realizadas a partir de los operativos, en distintas entidades federativas, denominados “Fuerza Conago”, y el costo y los beneficios obtenido para la población de la Ciudad de México.

Al mismo tiempo, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, diputados del PAN y el PRD pidieron que el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, se separe del cargo mientras se investigan los hechos de narcotráfico en esta demarcación. El diputado perredista promovió en diputación permanente se discutan sus presuntas vinculaciones con organizaciones delictivas, lo cual fue aprobado. Debido a las pruebas de la presencia del Cártel de Tláhuac, el delegado de Morena debe apartarse del cargo para no entorpecer las investigaciones, señaló.

Hay indicios de que Salgado tiene vínculos con la organización la cual la semana pasada se enfrentó con la Marina, dijo el panista José Manuel Delgadillo. “Si se le está señalando no sólo por nosotros, sino por los vecinos de la demarcación y hay evidencias en los medios de comunicación; si tiene la conciencia y la certeza de que no está vinculado con esta organización, debe renunciar”, para que se puedan realizar las investigaciones, dijo.

El delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, aseguró no esconderse ni mucho menos renunciar a su cargo, pues, dijo, nunca brindó protección ni tuvo relación con el jefe del Cártel de Tláhuac. Detrás de los señalamientos en su contra está un “clima de linchamiento político”, respondió, e incluso no descartó se le pretenda utilizar para atacar a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena y aspirante a la Presidencia de la República en 2018.

VIOLENCIA PLANIFICADA

Mucha gente parece estar interesada en impedir restaurar la paz en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, pues periódicamente se registran ataques o amenazas contra los integrantes del Covic (Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio Nochixtlán). Este conflicto inició durante 2016 con el intento de desalojo fallido realizado por parte de las policías estatal y federal -a solicitud del entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo-, en contra de pobladores y maestros de ese municipio, quienes habían mantenido un bloqueo por más de dos semanas. En dicho operativo fallecieron ocho personas por disparos de armas de fuego.

Ahora, en la madrugada de este miércoles, fue baleado un camión en el cual viajaban integrantes del Covic y profesores de la Sección 22 perteneciente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educción (CNTE), en el tramo carretero Nochixtlán-Coixtlahuaca. La unidad fue atacada a las cero horas, con más de 40 personas entre niños y adultos quienes se dirigían a la Ciudad de México para participar en la marcha al cumplirse un mes más de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Un vehículo se les emparejó y comenzó a dispararles; los balazos se concentraron en la parte media de la unidad, justo donde viajaban los dirigentes de la Covic y magisteriales.

Hubo impactos en la parte frontal de la unidad; el chofer recibió un rozón de bala en la frente. No hubo víctimas, pero si crisis nerviosa por lo ocurrido. Esto obligó cancelar la participación de las víctimas de Nochixtlán en la citada movilización. Tal como ha venido sucediendo en las nueve entidades en donde renovaron poderes estatales, en la tierra de Benito Juárez con otro Murat a la cabeza, los ciudadanos no advierten en donde tiene el gobierno los pies y en donde la cabeza. No cuentan, como en el caso de Puebla, con un ex gobernador que mantenga los hilos de control en la mano y de paso se recete a los inexpertos en los mandos a más de 2 mil kilómetros de distancia.

TAMBIÉN HAY PLANES

El último mes del 2016 no fue nada tranquilo para Quintana Roo y esta situación privó no solamente en materia de seguridad o mejor dicho de inseguridad, sino que se fue a otras áreas y, entre ellas, la del campo estuvo más que peligrosa. A solo 24 horas de terminar el año fueron retenidos en la cárcel de Sabán, municipio de José María Morelos, cuatro ex funcionarios del Ayuntamiento, los campesinos cerraron las carreteras exigiendo al gobierno les pagaran los seguros de las milpas siniestradas. Las protestas por los gasolinazos cobran vida en manifestaciones y colocaciones de mantas.

Tres decenas de ejidatarios arrojan todo tipo de proyectiles al palacio municipal de José María Morelos en protesta por la oferta del gobierno estatal de entregarles mil pesos por los daños en sus parcelas cuando el pago es del orden de cerca de cuatro mil. Inician hoteleros protestas por el Impuesto al Hospedaje y su aplicación. Comienza la tembladera entre políticos que se adueñaron de parte de la fortuna de Mario Villanueva al saberse de su repatriación. Se conoce de la primera muerte por infarto de uno de tantos despedidos del gobierno estatal en Chetumal. Gustoso, el secretario de finanzas, Juan Melquiades Vergara, celebra su cumpleaños con un lujoso ágape asegurando volverá a festejarlo así de costoso este año. Tanto lujo después de anunciar despidos, recortes, negarse a pagar a proveedores, resultó un fatal insulto y sus consecuencias habrá de vivirlas cuando decida lanzarse como candidato a la alcaldía benitojuarense, aspiración para la cual ya cuenta con su propia televisora.

Se alborotan con la renuncia del Fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera, al saberse se dio a causa de múltiples presiones pues la Suprema Corte ya había determinado como correcto y legal su nombramiento. En los primeros 70 días del mandato de Perla Tun, acumula tres renuncias de funcionarios. Con unos días más en el cargo dan inicio las protestas de ciudadanos por las decisiones erróneas del gobernador. Exhiben mantas inconformándose con el reemplacamiento en la sede del Congreso local. Aparece Carlos Lima acusado de despojos de valiosos predios costeros. El magistrado sigue sin mostrar ninguna preocupación por todo lo hecho cuando estaba al frente del Registro Público de la Propiedad. Se asegura cuenta con valiosa información como escudo.

Obviamente la nota roja acaparó primeras planas. El día 24, un comando armado baleó a varios ciudadanos. Golpeados llegaron hasta el hospital Galenia supuestos empresarios de Guerrero y Sinaloa, quienes proporcionaron datos falsos y permanecieron en el nosocomio mientras sospechosos vehículos rondaban el inmueble. De los policías, ni luces. Sobre la carretera en Puerto Morelos aparece el cadáver de otro ejecutado. Tiroteo en Plaza Galerías en Cancún, provoca, justificaron, tiempos de reacción policiaca. Tiene lugar un levantón múltiple, una pareja y tres hombres más en el interior del Motel Las Cerezas. Llegan sicarios hasta conocido hospital para rematar a un baleado.

Cien casquillos de “cuernos de chivo” fueron los empleados para ejecutar a un sobrino de “doña Lety”. En la ruta 7, dos motociclistas vacían las armas en contra de dos sujetos. En las instalaciones de una feria justo al lado de la Fiscalía, balean a dos operadores del peninsular e ilegal juego de “la bolita”. El terror se hace presente en decenas de familias. En Solidaridad le dan vía libre a un tráiler que transportaba dinero y armas. Los detenidos aseguraron recibir órdenes de MR Martín. Rodeado de mantas aparece el cuerpo de otro ejecutado.

En una taquería de la Gran Plaza realizan un levantón. Se llevan a la víctima en un Mustang y obligan a los comensales a tirarse al piso. Arman 600 reclusos en Solidaridad todo un caos al permitirles alcoholizarse. Hasta el Ejército intervino para evitar las fugas. Hubo, sin embargo, dos heridos a los cuales ya no volvieron a ver. Hasta la zona limítrofe con Campeche llegan los crímenes. Allí matan a un menor de edad en tanto, el mismo día, ejecutan a otra persona en Playa del Carmen y cae gravemente herido un ciudadano de la parte continental de Isla Mujeres. Asaltan a un empleado a punta de pistola y se llevan medio millón de pesos. Tulum empieza a ser un punto de atracción para la delincuencia y se inician balaceras. Con “el tiro de gracia” aparece otro cuerpo en la región 102.

El 14 de diciembre ejecutan a una menor de edad y a su acompañante lo dejan herido en pecho y cabeza. En Leona Vicario arremeten contra el regidor Marco Antonio Betancurt. Dicen en Puerto Morelos es el primero de varios. Saliendo del banco lo atracaron y le robaron los 300 mil pesos de la nómina. Mientras los policías se organizan para protestar, atacan los delincuentes una casa cerca de la avenida La Luna, en la supermanzana 43.

Como puede verse, ni siquiera diciembre, el mes de una mayor presencia turística, de celebración de fiestas en donde las palabras paz y amor se repiten constantemente, se salvó de tener notas rojas e información inquietante. La ciudadanía pensó, tal vez enero, el 2017, sea mucho más seguro. No ha sido así y ya lo comprobará usted mañana, en la próxima entrega.

TLCAN: TENSAN POSICIONES EU Y CANADÁ

A tres semanas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los países participantes: Estados Unidos, Canadá y México, tensan sus posiciones, por lo cual se esperan jornadas difíciles en las próximas semanas. El encargado estadounidense de renegociar el TLC, Robert Lighthizer, representante comercial de EU, arremetió contra el acuerdo y sus efectos en la economía de su país. Acusó es el responsable del déficit comercial con México, así como de fuertes pérdidas de empleos manufactureros estadounidenses.

Lighthizer aseguró se puede comprobar Donald Trump tiene razón cuando califica al TLC como uno de los peores acuerdos firmados por su país. “La realidad es que comenzamos en su momento con el TLC, por ejemplo con México, con el que teníamos esencialmente un comercio balanceado, un pequeño superávit. Y ahora tenemos un déficit de 65 mil millones de dólares. Y sigue más, más, más”, advirtió en una entrevista radial.

Muchas compañías han tomado ventaja del TLC para poner fábricas en México y luego vender esos productos, algunas veces 80 o 90 por ciento de lo que producen lo venden en EU y lo fabrican en México. “El resultado de ello es que hay mucha gente en Ohio y estados industriales que perdió su empleo. Ahora, se dice hay muchos granjeros, y gente de agricultura, gente a la que le está yendo bien. Y tenemos que mantener eso. Pero para los manufactureros ha sido muy malo, aseguró Lighthizer.

La Oficina del Representante Comercial de EU estableció la semana pasada como uno de sus objetivos para la próxima revisión del TLC eliminar el Capítulo 19 sobre paneles para la Revisión y Solución de Controversias en Materia de Cuotas Antidumping y Compensatorias. Pero Canadá y México rechazan la intención de Estados Unidos de eliminar el Capítulo 19 del TLCAN en materia de controversias. En pleno de la Comisión Permanente del Congreso mexicano, los legisladores federales recordaron dicho capítulo establece un mecanismo alternativo a la revisión judicial de los tribunales de cada país y obliga a someter a paneles de arbitraje cualquier acción de antidumping presentada en el acuerdo. Si se elimina esa disposición, México no está dispuesto a aprobar nuevas condiciones del TLCAN, advirtió el senador del PAN, Héctor Larios.

Canadá también lanzó una advertencia sobre abandonar el acuerdo si se retira el Capítulo 19. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró la nueva versión que surja de la renegociación del TLCAN debe incluir un mecanismo de solución de controversias justo, como el contenido en el actual Capítulo 19. Confirmó en Otawa que Canadá saldría del TLCAN si EU insiste en ésta desaparición.

México debe estar listo para levantarse de la mesa de negociación del TLCAN si EU plantea cláusulas inaceptables, advirtió el economista Luis de la Calle. La decisión de dejar el acuerdo comercial debe ser consultada con el Congreso de la Unión, consideró el ex subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, quien participó en el diseño de ese tratado comercial trilateral.

Estados Unidos mantenía en 1993 un superávit comercial de mil 600 millones de dólares, el cual se convirtió en déficit de alrededor de 64 mil millones de dólares en 2016, algo que según México se explica entre otras cosas por la fuerte integración de las cadenas de suministro en el TLCAN. También México explicó en abril en un documento al Departamento de Comercio: la caída en el empleo manufacturero de EU, de 16.8 millones en 1993 a 12.3 millones en 2017, tiene su origen en causas como la automatización y la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio.

DE LOS PASILLOS

Aunque en el estado de Coahuila y la sede nacional del PRI en Insurgentes Norte de la capital del país se incrementaban los nervios por la inminente anulación de la pasada elección de gobernador, hasta el cierre de estas líneas el Instituto Nacional Electoral no había turnado este caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), único competente para realizar la anulación de referencia. En el INE ya concluyeron la revisión de los gastos de campaña de los candidatos y partidos participantes en esa elección y concluyeron el PRI rebasó el tope de gastos de 19.2 millones de pesos, con más del 5%, lo cual es causal para la anulación. El otro requisito es se gane o se pierda la elección con menos del 5 por ciento, lo cual en esa entidad también se cumple. El Informe de Fiscalización de la Unidad Técnica del INE configura la causal de nulidad establecida en la legislación electoral. Será el Tribunal Electoral quien recibirá las impugnaciones de los partidos al dictamen del INE y resolverá lo conducente, decisión definitiva e inatacable que podría darse hasta finales del año, es decir la anulación de los comicios o la validez de la elección del pasado 4 de junio…

Todo indica no permitirán a Eruviel Ávila hacer entrega de más de una decena de Notarías en el Estado de México como gratificación a parte de sus colaboradores y para dar cumplimiento a ofrecimientos hechos a sus cuates. Por lo pronto, han promovido amparos. Una va para la hija del secretario auxiliar de EPN, otra es para el sobrino del secretario particular del Presidente, una más para el sobrino de Manzur, titular de Gobierno, también le dan al hijo del gobernador de Guerrero, queda bien con TV Azteca. Como protestar en las redes no acarrea ninguna solución ni consecuencia, los abogados se están dando a la tarea de impedir se siga con esta práctica. El amparo promovido es por interés legítimo. En Quintana Roo han pretendido luchas contra lo mismo, pero al presidente del notariado le aventaron al SAT y a quienes llevaban las carpetas para demostrar la nada clara forma de entregar 40 de ellas de un jalón, les surgieron amenazas de muerte… 127 Notarios más los Corredores para apenas sí un millón de habitantes habla por sí solo de lo absurdo de esta masiva entrega…

Mientras en el Congreso de la Unión se acumulan sin aprobar leyes trascendentes en diversas materias, como anticorrupción, una delegación de 10 senadores necesitó sólo cinco días en las islas Fiji para gastar más de 2 millones de pesos en vuelos y viáticos. Nueve legisladores y un funcionario de la Cámara alta se trasladaron, del 15 al 19 de enero de este año, hasta Sigatoka, en la República de Fiji, para participar en la 25 Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico… De los nueve senadores quienes viajaron a Fiji, sólo cuatro pertenecen a la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico: los priístas Manuel Cavazos, Lilia Merodio y Ascensión Orihuela, y el panista Daniel Ávila. En tanto, el senador panista José de Jesús Santana es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores para Organismos Internacionales. Las senadores del PRI, Itzel Ríos, y del PVEM, Maróa Elena Barrera, forman parte de la Mesa Directiva, mientras que la panista Sonia Mendoza, de la Junta de Coordinación Política…

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, tres automóviles fueron incendiados y uno más fue baleado en diferentes calles de Chilpancingo, Guerrero. Los motivos se desconocen. A las 22:00 horas, un taxi Nissan, tipo Tsuru, con número económico 267, fue atacado a balazos en el Boulevard Vicente Guerrero, a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas. El chófer presuntamente fue privado de su libertad por un grupo armado. A las 23:00 horas, en la calle de Álvaro Obregón, colonia Ignacio Manuel Altamirano, un automóvil Chevrolet, tipo Aveo, fue incendiado. En la colonia Omiltemi también fue incendiado un taxi Nissan, tipo Tsuru. Y las 1:00 horas del miércoles, en las calles de San Miguelito, otro taxi sin engomado ni placas, también fue quemado…

