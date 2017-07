Lilia Arellano.

“Me he encontrado con el México de los justos reclamos, de los antiguos agravios y de las nuevas demandas; el México de las esperanzas, el que exige respuestas, el que ya no puede esperar”: Luis Donaldo Colosio

• México, violento y corrupto

• Ruiz Esparza, impunidad e irresponsabilidad

• Somos Más exige presente renuncia a la SCT

• Familiares de las víctimas demandan Justicia

• “Terror político” en México, corrobora el IPG

• AI: “detenciones arbitrarias y desapariciones”

• El canto de las rancheras de quintanarroenses

• Ejecuciones por docena a domicilio en Hidalgo

Ciudad de México, 13 de Julio de 2017.- Mientras México se hunde en una espiral de violencia, la cual lo ha llevado a los primeros lugares mundiales entre los menos pacíficos, destacados integrantes de grupos en donde campea la corrupción despachan en Secretarías de Estado con total impunidad, a pesar de los ilícitos acumulados durante décadas. No son molestados ni con el pétalo de un citatorio para que respondan por sus errores transformados en ataúdes. Inclusive, son utilizados para cubrir sus responsabilidades ante la opinión púbica nacional pues ante el Ministerio Público y los jueces nunca son requeridos.

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es un integrante destacado de estos grupos en donde sus antecesores también han hecho la misma tarea. El socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, en donde dos personas perdieron la vida esta semana, es un ejemplo de cómo el ejercicio de la función pública evolucionó en los últimos años hacia formas de criminalidad organizada. Ilustra las consecuencias derivadas de privilegiar los moches y propiciar trabajos muy por debajo de las especificaciones técnicas.

Durante la gestión de Peña Nieto se ha exhibido una y otra vez como gran parte de la función pública es convertida en negocio, en comisión, en porcentaje, susceptible de maniobras corruptas para enriquecer a pandillas de funcionarios de primer nivel, los cuales se enriquecen impúdicamente y les alcanza para destinar grandes cantidades del erario a campañas políticas sin ser sancionados por las autoridades electorales. Se ha ejemplificado rigurosamente la consecuencia de llevar a responsabilidades en donde se requiere a especialistas a los recomendados, a los amigos. ¿Qué hacía un ex maestro de la escuela Harmon Hall supervisando construcciones y dando el visto bueno?

En una década, Ruiz Esparza ha acumulado suficientes acusaciones de irresponsabilidad y corrupción para haber sido juzgado y encarcelado, pero es protegido por un amplio manto de impunidad por su pertenencia al denominado grupo Atlacomulco, del cual forma parte el propio presidente Enrique Peña Nieto. En su expediente destacan los nexos con la empresa OHL, la firma con matriz en España, la cual ha recibido contratos, benevolencia y complicidad para hacer jugosos negocios en México. El pasado 5 de abril se inauguró el Paso Exprés de Cuernavaca, una obra que, de acuerdo a Ruiz Esparza, “garantiza una durabilidad de 40 años”. Esa “durabilidad” no aguantó tres meses en los hechos. La obra fue presupuestada originalmente en mil 50 millones de pesos, pero al final de cuentas, y con un año de retraso, terminó costando 2 mil 200 millones de pesos.

El socavón de ninguna manera fue un accidente. Desde hacia varios días, en redes sociales, en voces callejeras e incluso mediante señalamientos de representantes de medios de comunicación a la SCT se alertó sobre las fallas visibles del tramo del Paso Exprés de Cuernavaca. Desde el 30 de junio, lo advirtió Mario Meneses Pozos, ayudante municipal del poblado de Chipitlán, perteneciente a Cuernavaca; Gerardo Abarca Peña, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales; e Irving Manzano Figueroa lo denunció en su cuenta de Facebook el sábado pasado.

A pesar de todo, el titular de la SCT no sólo no es requerido por las autoridades judiciales sino que se le permite tapar sus ilícitos como en el caso del Paso Exprés. El gobierno federal, dijo, hará valer la garantía que entregó el constructor del mismo, la cual tiene validez por un año, y estará atento a que no quede duda sobre el desarrollo de esa obra. Con todo cinismo, señaló que si el consorcio Aldesem-Epccor hizo alguna trampa para ganar la licitación para realizar esta obra “habrá consecuencias”, al igual que las habrá en contra de funcionarios que hayan incurrido en alguna falta u omisión.

Adelantó que en dos semanas podría estar armado totalmente el sitio del socavón para que vuelva a operar, y aseguró que se construirá un nuevo drenaje. El funcionario explicó que la oquedad se produjo debido a un resentimiento en el concreto, así como al “golpe de agua que recibimos hace dos días y que tuvo un efecto devastador en el sitio, por ello es de suma importancia realizar el peritaje”. Con una trayectoria ligada a varios personajes de sobra conocidos en el Estado de México, Ruiz Esparza no menciona en ningún momento la inclusión de Caminos y Puentes Federales, la dependencia a la que hicieron responsable de otra obra con muchas, muchas ganancias: reconstrucción de la Autopista del Sol.

“¡Justicia!” y que se castigue a los responsables del accidente pidieron familiares de los dos hombres que fallecieron el miércoles al caer al sacavón del Paso Exprés de Cuernavaca. “La armonía de esta familia fue cancelada por una negligencia. Y eso, las palabras y los términos legales no lo pueden tapar”, dijo Sonia Mena, hija de Juan Mena López y hermana de Juan Mena Romero. “Mi padre y mi hermano, nuestros únicos sostenes en la familia, eran trabajadores de una empresa de alimentos de Jiutepec. Hoy les daremos sepultura y mañana empezaremos a escuchar las voces que quieren resarcir un daño irreparable”, explicó.

La asociación civil Somos Más protestó afuera de la torre de la SCT para demandar la renuncia de su titular, Gerardo Ruiz Esparza. “¿Con qué seguridad nosotros, ustedes, ellos, podemos circular en las recientemente inauguradas carreteras sin temor a que nosotros o nuestras familias sean tragadas por otro socavón?”, indicó uno de los manifestantes. “Es urgente la renuncia de Ruiz Esparza y en ese sentido no daremos ni un paso atrás”, señalaron los inconformes portando cartulinas con las leyendas: “Ya basta. No tienes vergüenza” y “Si tienes dignidad, renuncia”.

César Augusto Morales, presidente de Somos Más, denunció que durante la construcción de la obra hubo más de 80 accidentes, en los que murieron 21 personas. Demandó un proceso judicial contra el funcionario federal y exhibió que la constructora del Paso Exprés, Aldesa, es una de las empresas favoritas de Enrique Peña Nieto. “Durante el periodo 2012 a la fecha, Aldesa ha obtenido más de 80 contratos. Estamos seguros que todos estos contratos son producto del contubernio y la corrupción”, aseguró.

Será bueno tener presente la incursión del titular de la SCT en las obras de OHL mencionadas, en la cancelación del tren rápido en donde se produjo un escándalo que paró en China y del cual se hizo una reparación de daños con una cifra en donde muchos ceros están presentes. No han sido pocos los derrumbes y lo hecho en autopistas como la del Sol, sólo les han significado mayores ganancias y ampliación de patrimonios familiares. No hay justificación válida para el hundimiento referido al contarse en el presente con tecnología de sobra para el estudio de pisos y obras subterráneas. Habrá de verse cuál fue el porcentaje de comisión, su pago disminuye muchos renglones dedicados al estudio del subsuelo y la utilización de materiales de primera.

MÉXICO VIOLENTO: IPG

El Índice de Paz Global 2017 (IPG) confirma: México es el país menos pacífico de Centroamérica y el Caribe. En el continente americano sólo se ve superado por Venezuela y Colombia en este rubro. Ocupa el puesto 142 de 163 países evaluados, en el cual uno es el mejor calificado y el 163, el peor. Por segundo año, Siria se coloca en el último puesto de la clasificación, mientras Islandia obtuvo por noveno año consecutivo el primer lugar como el país más pacífico del mundo. Desde que inició la guerra civil en Siria, en el 2013, éste se encuentra dentro de las cinco naciones menos pacíficas del mundo, lo que también le ocurre a Afganistán e Irak.

América es dividida en tres partes en el reporte: Norteamérica, que abarca Canadá y Estados Unidos; Centroamérica y el Caribe, en donde está incluido México, y Sudamérica, la cual considera a los países del hemisferio sur del continente. Canadá es el país más pacífico de América, mientras que Colombia tiene el menor nivel de paz. La región cuyo desempeño se vio más afectado fue Norteamérica, como consecuencia de un aumento en la intensidad de los conflictos internos organizados y al nivel de criminalidad percibida por la sociedad en Estados Unidos.

Para el caso de América Central y el Caribe, Costa Rica se mantiene en el primer lugar del ranking regional, además de que esta en el número 34 entre las naciones más pacíficas del mundo. De acuerdo con el IPG, el mayor desgaste en el nivel de paz en esta zona lo han experimentado Trinidad y Tobago y México, que tiene una puntuación de 2.246 en el índice. En nuestro país el deterioro de la paz se debe a un incremento del terror político como causa interna y a la cercanía con Estados Unidos y las políticas del presidente Donald Trump con respecto a los países vecinos como causa externa.

Un indicador que afecta la calificación de México es el referente a las muertes derivadas de conflictos internos que, entre el 2007 y el 2015, mostraron incrementos de más de 100 por ciento, a tal grado que sólo Siria, Afganistán, Yemén e Irak mostraron aumentos similares en el número de muertes a causa de un conflicto interno. En cuanto al costo de la violencia en el país, si se considera el costo per cápita de ésta, tenemos que cada ciudadano mexicano tendría que desembolsar 2,163 dólares (38,436 pesos al tipo de cambio de junio del 2017) para cubrir los costos ocasionados por la violencia sólo durante el año pasado.

A nivel mundial, el costo de la violencia en 2016 fue de 14.3 billones de dólares en términos de paridad del poder adquisitivo, lo que equivale a 12.6 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, o 1,953 dólares por persona. Estos datos indican que el impacto económico de la violencia disminuyó 3% a nivel mundial entre el 2015 y el 2016. Casi 40% del costo de la violencia corresponde al gasto militar, que en el 2016 fue de 5.6 billones de dólares en todo el mundo. Tan sólo Estados Unidos desembolsó el año pasado 233,000 millones de dólares en asuntos relacionados con sus veteranos de guerra y con intereses sobre la deuda de la milicia en ese país.

Un ejemplo más de la violencia en México se registró alrededor de la medianoche del miércoles en el Fraccionamiento Villas de los Milagros, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde un grupo armado irrumpió en un domicilio y asesinó a 11 personas, cuatro mujeres y siete hombres. Sujetos encapuchados y armados realizaron el ataque, narró uno de los cuatro menores de edad que resultaron ilesos.

El informe “Falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía en México” de la organización Amnistía Internacional (AI), exhibe otra faceta de la violencia en México. Señala que las detenciones arbitrarias son historias cotidianas en el país, las cuales pueden desencadenar otros delitos como tortura o desaparición forzada. Denuncia deficiencias del sistema de justicia en los arrestos como la falta de un registro o la fabricación de delitos para justificar la aprehensión.

Tania Reneaum, directora de AI México, explica: “Se trata de una historia cotidiana. Un día cualquiera, una persona sale de su casa pensando que regresará. Pero si es un hombre, pertenece a un estrato socioeconómico bajo, si tiene un estereotipo determinado, puede ser el sujeto perfecto para ser clasificado por el sistema penal por un probable responsable de un delito, o al menos alguien a quien se le puede inventar una causa”.

De acuerdo al reporte de AI, los policías suelen argumentar flagrancia para realizar sus arrestos, ya sea para extorsionar, porque alguien más pagó por ello o para investigar otro delito, principalmente. Alerta además por el uso desproporcionado de la prisión preventiva oficiosa, motivo por el cual una persona detenida sin fundamento legal puede pasar varios años en la cárcel, en espera de un juicio.

A GOLPE DE CALCETÍN

Por más intentos y pensamientos nobles que se tengan con respecto al día a día de lo que acontece en Quintana Roo, la realidad da sus fuertes sacudidas y el traslado a lo inverosímil, al absurdo, al sin sentido o a la risotada es un efecto inmediato. Se ha dado y generado tanta información sobre el número de órdenes de aprehensión supuestamente dictadas en contra de decenas y decenas de funcionarios de la pasada administración, que provocan una interrogante lógica: ¿quién va a cerrar la puerta de la cárcel? ¿En dónde van a encerrar a tanto supuesto infractor? Si a decir del catedrático y Fiscal Miguel Ángel Pech en Quintana Roo no serán válidas las directrices del nuevo sistema penal acusatorio en este estado, es decir, todavía no habrá liberación de reos en las cárceles, ni se ve la puesta en marcha como es debido de los juicios orales, ¿construirán en breve otro centro de reclusión?

Porque cuando no informan de la existencia de 20 órdenes, van sobre otras diez y se mezclan de todas las dependencias, sin dar respiro, dejando a los ciudadanos envueltos en una serie de interrogantes sobre la clase de autoridades con las que se cuenta y eso no obra precisamente en generar confianza en las que están por la simple y sencilla razón de que son los mismos, los nombres de muchos conocidos que actuaron e interactuaron con quienes en el presente son señalados. Visto desde ese ángulo resulta ser se mantuvieron callados aún a sabiendas de la comisión de abusos o desvíos, ¿y…?

Seguramente las firmas de Luis González o de Román Quian o del propio Gabriel Mendicuti aparecen en muchas otras operaciones y no sólo en las de VIP Saesa, empresa y responsable ahora en el banquillo de los acusados, ¿y? Al señalamiento de desempeño irregular de la función pública, por cierto considerado delito menor, se acompaña una fuerte campaña de exhibición acorde a los tiempos previos y en situación de temor y debilidad, de procesos electorales en los cuales perder el Congreso o no lograr para sus banderas las presidencias municipales del Norte del estado tornan en cuesta arriba cualquier proyecto de equilibrio gubernamental estatal.

Cuando por otro lado se muestran reacios a legislar sobre el Sistema Estatal Anticorrupción y se empiezan a manejar de forma partidista nombres de quienes podrían estar al frente, es decir del Fiscal Anticorrupción, ante lo cual surgen reclamos ciudadanos, lo mismo sobre las leyes secundarias que en relación a la obligación de escuchar no solamente a los empresarios sino a diversas organizaciones, a las cuales primero se les pase por un tamiz, y se revisen las leyes secundarias por quienes tienen conocimiento, porque de lo que hasta ahora han presentado a las calladas existen faltas de ortografía y puntuación que alteran, cambian, el sentido de las oraciones y, por lo tanto, del texto en general.

Este Sistema Estatal entraría en vigor hasta el primer día del año próximo, mientras y según revelan, habrá más –otra vez- denuncias en contra de ex funcionarios al dar por terminadas más de 50 auditorías entre las cuales se encuentran los ejercicios del 2015 de los ayuntamientos. Los reflectores apuntarán severamente a los alcaldes de Othón P. Blanco, Cozumel, Solidaridad y harán lo conducente una vez resuelta la negativa de Benito Juárez a las tardías revisiones. De este renglón pudieran los legisladores quintanarroenses poner el ejemplo a sus pares federales al señalar están facultados para denunciar penalmente a quienes consideren han cometido ilícitos en el manejo de los fondos públicos. Hasta ahora, ni siquiera la Auditoria Superior de la Federación ha presumido de tal posibilidad pese a estar, con las reformas, dotada de “dientes” para hacerlo.

Está más que vista la ventaja de la eliminación del fuero, lo cual no aparece para los jueces y magistrados, por lo tanto el presidente –todavía y ya por un tiempo mucho más breve- del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva Rivero, al conservar durante otro trienio el nombramiento de magistrado, gozará de este beneficio del cual se advierte no debe permanecer cuando se sujete a un togado a investigación o sea señalado por la comisión de abusos o de desvío de fondos o desaparición de los mismos. Con Villanueva van y vienen las interrogantes sobre su futuro, el inmediato y a plazo medio.

Sobre quien no hay duda de lo que le espera es al Dober, considerado como un gran coleccionista de amparos y, son tantos, que amenazan dejarlo en libertad y con ello eliminar la medio estrella colocada en la Fiscalía. Es tal la temperatura de ese lugar, del inmueble y sus ocupantes, que la broma vigente gira en torno a la necesidad de ser testigos y posibles víctimas del desvío de un iceberg gigante para enfriarlos. Urge, dicen.

DE LOS PASILLOS

Rick Perry, secretario de Energía de Estados Unidos, aseguró que México, Canadá y EU deberán tener listo un acuerdo en materia de energía lo antes posible, como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Renegociar esto es bueno para todos los participantes, particularmente en el sector energético, el potencial de crecimiento de México en el sector energético es enorme”, comentó en su visita a nuestro país… Cuestionado sobre la llegada de un nuevo presidente de la República a México, señaló que sin importar quién llegue, esperan que respalde la plataforma económica… México y EU buscarán llevar su relación energética a un nuevo nivel y trabajarán en un plan para desarrollar recursos no explotados y fomentar el comercio energético en Norteamérica, señalaron en un mensaje conjunto Perry y Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía de México. El cozumeleño afirmó que habían acordado trabajar de manera conjunta en comercio, infraestructura e inversiones y que existen identificadas oportunidades de inversión para empresas de ambos países… Tango sin fin…

“No todos somos iguales ante la Ley”, ha sido una frase sin igual, poseedora de una verdad dicha millones de veces, repetida incansablemente por ciudadanos de todos los estratos sociales, porque también en donde existe el dinero se anidan las venganzas, los rencores y las envidias y este coctel incide cuando de interpretar las leyes se trata, porque los dictados son acompañados de las recomendaciones, producto del cumplimiento de la sentencia: “para mis enemigos, justicia; para mis amigos, favor y justicia”. Así, con reconocimientos entre los cuales se presenta la admiración por la valentía de exponerlos estando dentro de la militancia priísta, Ivonne Ortega Pacheco, ex gobernadora de Yucatán, marca un importante paso dentro de la política al abanderar la verdad como medio de recobrar la confianza de los ciudadanos. Son reales sus avances, se notan cuando a doña Margarita Zavala le agarró “el pronto” y conminó a su líder nacional a llevarla a la candidatura con la seguridad de ser él quien coordine la campaña y se mantenga al frente de la presidencia blanquiazul. Las reacciones se van sumando y en favor de doña Ivonne.

