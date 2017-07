Michael Phelps pierde su duelo contra el tiburón blanco

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de julio (AlMomentoMX).- El fenómeno de la natación Michael Phelps ha encontrado por fin un enemigo a su altura: un tiburón blanco.

El atleta olímpico más condecorado del mundo, poseedor de 28 medallas, perdió su anunciado duelo, por apenas un par de segundos, contra un tiburón blanco en un documental emitido este domingo por el canal televisión Discovery Channel.

Phelps, de 32 años, confesó que este reto era uno de “los más difíciles” de su carrera, debido a las bajas temperaturas del agua y las altas expectativas que había generado. “¿La revancha? La próxima vez… en aguas más calientes”, tuiteó el nadador tras su honrosa derrota.

Discovery Channel le propuso a Phelps participar en dos producciones para su especial Shark Week o Semana del Tiburón, una popular cita anual que la cadena organiza desde 1988 y que este año se ha celebrado entre el 23 y 30 de julio.

“Tener la oportunidad de meterme en el agua con tiburones es algo que siempre he querido. Es un sueño hecho realidad”, contó Phelps en una entrevista telefónica con medios internacionales.

The moment of glory for #TeamShark!!! #PhelpsVsShark #SharkWeek pic.twitter.com/NWYp1CwiRa

— Shark Week (@SharkWeek) July 24, 2017