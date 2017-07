Mujeres, tenemos un problema- Sólo 1 de cada 4 mujeres ha tenido una Conversación de Carrera sobre cómo desarrollar habilidades de liderazgo

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de julio (AlmomentoMX).- Las mujeres son desproporcionadamente impactadas por la falta de un plan de desarrollo, de acuerdo a un reporte publicado hoy por Right Management, de ManpowerGroup. Sólo una de cada cuatro ha tenido una Conversación de Carrera con su jefe directo acerca de cómo desarrollar habilidades de liderazgo, en un momento en que el progreso hacia la paridad de género se ha retrasado y algunos afirman que podría estar hasta a 17 años de distancia[1].

“Mujeres, Tenemos un Problema” presenta una nueva investigación y pasos prácticos para ayudar a los empleadores a alcanzar la equidad comenzando por el paso más fácil y efectivo: las Conversaciones de Carrera.

Las industrias más afectadas por la inteligencia artificial, digitalización y robótica generarán un impacto desproporcionado en las mujeres. Son subrepresentadas en industrias que van creciendo tales como IT, arquitectura e ingeniería y sobrerrepresentadas en sectores más amenazados por la digitalización, automatización y robótica− como puestos de oficina y administración, finanzas y contabilidad. Necesitamos asegurar la aprendabilidad de las mujeres– el deseo y la capacidad de aprender nuevas habilidades para mantenerse empleables a largo plazo se fomenta y se les da la oportunidad de explorar opciones de carrera adicionales.

“Los empleadores necesitan invertir en las conversaciones de carrera para desarrollar y retener a las mujeres y asegurar que tengan las habilidades requeridas para aprovecharlas en industrias y trabajos para no quedarse atrás”, afirmó Javier Vargas, Vicepresidente de Right Management para Latinoamérica. “Mientras que no podemos frenar el ritmo del avance tecnológico, podemos invertir en las habilidades de los empleados para aumentar la relevancia y resiliencia de nuestra gente y organizaciones, independientemente del género o procedencia social. Afortunadamente, la aprendabilidad está al alcance de todas las personas que quieran mejorar sus cualificaciones personales, así como de los empleadores que la promuevan.”

Las Conversaciones de Carrera son críticas para comprometer a las mujeres en una discusión para alinear metas profesionales y motivaciones con las necesidades de la compañía y para reafirmar fortalezas, desarrollo y oportunidades de carrera. Sin embargo, una de cada cinco mujeres nunca ha tenido una evaluación de sus habilidades.

Right Management explica que es momento de dar la vuelta a esta situación y que los empleadores empiecen a hablar para ayudar a las mujeres a explorar el desarrollo de oportunidades, aprovechar los nuevos roles y ganar en una Revolución de Habilidades.

