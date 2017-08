Netflix hará remake de “Los Caballeros del Zodiaco”

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de agosto (AlMomentoMx).- Tras su regreso triunfal a la televisión mexicana, Los Caballeros del Zodiaco tendrán un remake hecho por Netflix y Toei Animation.

Aunque aún no han trascendido muchos detalles de la nueva producción, se sabe que será un programa nuevo y se titulará “Knights of the Zodiac: Saint Seiya”.

Yoshiharu Asino será el director, mientras que Terumi Nishi estará a cargo del diseño de personajes y Takashi Okazaki, quien trabajó en “Afro Samurai”, diseñará las armaduras. Eugene Son se encargará del guion.

De acuerdo con el blog “El cuarto de Seiya”, la serie contaría con 12 episodios de media hora que abarcarían desde la saga Galaxian Wars hasta la aparición de los Caballeros de Plata.

También conocida como Saint Seiya, la historia fue creada en 1986 por Masami Kuruma para una revista y más tarde fue adaptada para la televisión. La serie original se emitió entre los años 1986 y 1989 en la televisión japonesa y contó con un total de 114 episodios, basados en diferentes capítulos del manga.

En el 2002 se realizó una nueva animación: Saga de Hades. La primera temporada contó con trece capítulos, la segunda se hizo recién en el 2005 y tuvo doce, y en el 2008 se emitió la tercera, con solo cuatro episodios.

Además, a partir del manga se realizaron seis películas. La última en el 2014: Saint Seya, leyenda del santuario.

La serie cuenta la historia de Seiya, Shiryu, Shun, Hyoga e Ikki, un grupo de guerreros que luchan por proteger a la reencarnación de la diosa griega Atenea de las fuerzas del mal que buscan dominar la Tierra. En las batallas, cada uno utiliza su cosmos, sus puños y su armadura, inspirada en las 88 constelaciones.

