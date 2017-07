No es opción romper relaciones con Venezuela: SRE

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de julio (AlmomentoMX).- La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el Gobierno de México no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente realizada el día de hoy en la República Bolivariana de Venezuela.

México mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela, aseguró Socorro Flores Liera, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que lo que ha dicho constantemente el gobierno mexicano es que las diferencias en Venezuela sólo pueden ser resueltas por los venezolanos.

Además, que romper relaciones diplomáticas con Venezuela no es una opción, pues lo que se busca es impulsar el diálogo, pero reiteró que México no reconoce los resultados de la Asamblea Constituyente porque no hay forma de saber si las cifras de participación que publicó el gobierno son creíbles ya que no hubo observadores.

Este domingo se llevó a cabo la elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela, fue una jornada violenta donde la oposición y el gobierno chocaron y midieron sus fuerzas. México anunció que no reconocerá los resultados de este ejercicio al considerar que va contra los principios democráticos. Otros países como Argentina, Estados Unidos, Colombia, Canadá, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Honduras, Panamá Y Paraguay se sumaron a esta postura.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el Gobierno de México no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente realizada el día de hoy en la República Bolivariana de Venezuela y lamenta que el Gobierno de ese país haya decidido llevar a cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente, que no se apegan a la Constitución de la República y que profundizan la crisis en que se encuentra el país.

Las medidas instrumentadas a lo largo del día, que sembraron temor entre la población e impidieron la libre manifestación pacífica y el trabajo de la prensa, reflejan el nivel de intolerancia que prevalece a lo largo del país.

El Gobierno de México condena asimismo los incidentes de violencia y represión en los que más venezolanos perdieron la vida o resultaron heridos. Seguir adelante con la asamblea constituyente significa una continuación del conflicto. Es momento de privilegiar el diálogo y la reconciliación. Con pleno respeto de la soberanía de Venezuela, México insta a todas las partes para que lleven adelante un diálogo genuino y con garantías, que permita al pueblo venezolano restaurar el orden democrático y retomar el camino del desarrollo y el estado de derecho.

