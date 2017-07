PGR anuncia que Javier Duarte fue vinculado a proceso

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio, (AlMomentoMX).- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso, así lo informó la Procuraduría General de la República en su cuenta de Twitter “#PGR vincula a proceso a JDDO, a través del Ministerio Público de la Federación”, publicaron en la red social.

#PGR vincula a proceso a JDDO, a través del Ministerio Público de la Federación pic.twitter.com/lcuK9pKX7N — PGR México (@PGR_mx) July 23, 2017

Duarte de Ochoa permanecerá internado en el Reclusorio Preventivo Norte, por lo menos seis meses más, hasta que concluya la investigación de la PGR, así lo determinó el juez Gerardo Moreno quien dictó auto de vinculación a proceso contra el ex gobernador de Veracruz.

Al término de la audiencia, que se prolongó por más de 12 horas, Moreno García resolvió que existen los datos de prueba suficientes para vincular a Duarte a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El juez explicó a Duarte que esta determinación no implica una sentencia, pero si la presunción de que es líder de una organización criminal que desvió recursos del erario de Veracruz y los introdujo al sistema financiero, a través de empresas fantasma, para darle apariencia de ilícito.

“Señor procesado quiero manifestarle que esto no es una sentencia, no he dicho que usted es penalmente responsable, sino que existe la probabilidad, sólo eso, la probabilidad de su participación en el ilícito”, dijo el juez.

A diferencia de la sesión anterior, esta vez Duarte no hizo manifestación alguna durante la audiencia en la que se sus abogados y el ministerio público mantuvieron una férrea discusión que incluyó descalificaciones del trabajo de cada una de las partes.

El juez determinó al final que el Ministerio Público no justificó ningún tema de seguridad que amerita el traslado de Duarte a un penal federal, por lo que resolvió que se quedará en el Reclusorio Preventivo Norte. La próxima audiencia se celebrará el 22 de enero de 2018.

En tanto la defensa de Duarte, que encabeza Marco Antonio del Toro, anunció que apelará la vinculación a proceso del ex gobernador de Veracruz.

