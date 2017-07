Primeras damas, Melania Trump y Akie Abe; Primer Ministro de Japón Shinzo Abe y el Presidente Donald Trump en febrero/ Foto.: AP

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de julio, (AlMomentoMX).- Donald Trump está seguro de que la esposa del primer ministro de Japón no habla ni una palabra de inglés, luego de que permaneció en silencio durante casi dos horas en una cena de la Cumbre del G20, a principios de julio.

“Es una mujer asombrosa, pero no habla inglés”, dijo el presidente de Estados Unidos sobre la primera dama del país del sol naciente, Akie Abe, en una entrevista para el diario The New York Times, donde refirió haberse sentido extraño por no poder comunicarse por ella durante el tiempo de la reunión, aunque estaban sentados uno al lado del otro.

Sin embargo, la esposa de Shinzo Abe sí habla inglés, tal y como queda de manifiesto en este discurso publicado en 2014.

De hecho, durante la visita del primer ministro japonés a Estados Unidos en febrero, la primera dama estadounidense, Melania Trump, y ella pasaron un día juntas visitando los jardines de Florida, donde recibieron una visita guiada en inglés (y no hubo traductores presentes) tal y como muestra un video de la agencia Asocciated Press.

AM-MX/mla

(Con información de Expansión)

The post Primera dama de Japón finge no saber inglés para evitar hablar con Trump appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios