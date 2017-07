Claudia Rodríguez

Ayer que arrancó sus operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el país, y que lo hace no sólo sin fiscal, sino tampoco sin Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, además de la falta en la consolidación de los Sistemas vinculantes estatales al SNA, se advierte una señal más de resistencia de gobierno actual.

Es tal la tenacidad de los elementos del sistema a no ser sancionados no sólo por sus corruptelas, impunidad sino también por inoperatividad, que cuando se advierte voluntad política para consolidar al SNA no se puede ni siquiera acordar una agenda para que se aborden los aspectos faltantes del propio sistema.

Ante situaciones más que visibles de gobernadores que operan los recursos públicos para su propio beneficio personal o de grupo, y funcionarios que se sirven de la construcción de infraestructura vial o carretera para cobrar favores, la firmeza férrea disfrazada de voluntad en verborrea para atajar el cáncer de la corrupción en México, es síntoma de la resistencia a no dejar atrás las prebendas a costa de la miseria, la violencia, la inseguridad y el futuro comprometido.

La corrupción es tan extensa que incluso alcanza ámbitos de la democracia, de la justicia social, civil y penal; de la entrega de servicios básicos y más.

La corrupción nos ha despojado a tantos de tanto y ha enriquecido a muchos que no invierte ni trabajo, ni ideas transformadoras.

La consolidación plena del SNA con todos sus elementos advierte sus resistencias porque de entrar en funciones sin servir al Gobierno en turno, se convertiría no en un poder metaconsticucional, sino en un contrapeso para en un principio investigar actos de corrupción pero más tarde, prevenirlos y sobre todo disuadirlos.

Es el mismo Gobierno estadounidense de Donald Trump el que ya está solicitando como parte importante de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) una demostración real, de que en México se reduzca sustancialmente los actos de corrupción.

La resistencia dará para más, porque el monstruo de la corrupción tiene mil que cabezas, y las más no tienen nada que ver con el ámbio legislativo o regulador.

Acta Divina… El senador del PRI, Enrique Burgos García, advierte que la creación del SNA, representa uno de los principales esfuerzos de las instituciones del Estado mexicano para prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas.

Para advertir… Como la resistencia a destituir de su puesto por los velados actos de corrupción a Gerardo Ruiz Esparza.

