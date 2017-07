SAGARPA fortalece inspección sanitaria en periodo vacacional

Ciudad de México, 24 de julio (AlmomentoMX). – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), fortaleció el programa de inspección en las 61 Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA).

Las oficinas se encuentran ubicadas en 16 puertos marítimos, 26 aeropuertos y 19 puntos fronterizos; su inspección se llevó a cabo como medida de precaución por el periodo vacacional de verano.

Se busca evitar el ingreso de mercancías que pudieran ser portadoras de plagas o enfermedades no existentes en el país, mismas que implicarían afectaciones a la producción de los alimentos que se consumen en México.

Los viajeros deben tener conocimiento de que los productos derivados de plantas o animales sin la certificación de los organismos sanitarios del país de procedencia ponen en riesgo la actividad agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera de México.

Con el propósito de evitar que las personas provenientes del extranjero tengan contratiempos en su ingreso a México, el SENASICA ofrece diversas herramientas para que se informen sobre los productos de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero que no pueden ingresar al país.

En este sentido, se ha habilitado la aplicación móvil “Qué T Traes”, donde las personas tienen la oportunidad de conocer fácilmente los productos que pueden o no ingresar al país.

La herramienta también permite obtener información útil para el viajero, como líneas de emergencia, estatus de vuelos, clima, divisas, atractivos turísticos y mapas de transporte de las ciudades que visitan en el mundo.

Por otro lado, para apoyar a los residentes de los Estados Unidos y Canadá que en este periodo vacacional acuden a nuestro país para visitar a familiares y amigos, el SENASICA colabora en la Guía Paisano que edita el Instituto Nacional de Migración (INM).

El documento electrónico brinda información sobre el ingreso de mascotas (perros y gatos), así como las recomendaciones para el acceso de mercancías agroalimentarias provenientes de EUA y Canadá.

Entre los productos con acceso permitido se encuentra el tabaco para fumar; café tostado; especias envasadas o empaquetadas; hierbas secas medicinales; frutas y legumbres en conserva, cocidas y/o frutas secas.

Los productos “prohibidos” son los alimentos de elaboración casera; alimentos o premios para mascotas con contenido de origen rumiante; harinas de origen animal; quesos frescos; carne de cerdo, ave, res, fresca, enlatada, refrigerada o congelada; crustáceos crudos o secos en cualquier presentación; tierra, plantas, flores, paja, heno o palma.

Los productos “regulados” con permiso de acceso son los productos son cárnicos que provengan de plantas autorizadas por la SAGARPA; animales vivos; material vegetal propagativo (semillas, bulbos, esquejes, etc.); granos y cereales secos; flores cortadas y plantas; frutas y verduras frescas; vacunas o biológicos de alguna enfermedad que no existe en México; trofeos de caza y pieles no terminadas, sin curtir, etcétera.

