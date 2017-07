Sargento que supuestamente ejecutó a civil en Palmarito es vinculado a proceso por homicidio

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de julio (AlMomentoMX).- Un tribunal federal vinculó a proceso al sargento José N, quien presuntamente ejecutó a Paulino Martínez Silva, “El Pavis” o “El Pavín”, presunto huachicolero, el pasado 3 de mayo en el poblado de Palmarito Tochapan, municipio de Palmar de Bravo, Puebla.

La vinculación a proceso contra el militar es por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio cometido contra el presunto delincuente tras un enfrentamiento entre elementos del Ejército y huachicoleros, el cual dejó cuatro soldados y seis civiles muertos.

El pasado 27 de junio, la Procuraduría General de la República (PGR) apeló la resolución del juez de control del centro de justicia penal federal de Puebla, quien no aceptó como prueba el video que presentó el Ministerio Público, en donde supuestamente se aprecia como el sargento dispara contra el presunto delincuente.

El 30 de junio, el magistrado Esteban Santos Velázquez, titular del segundo tribunal unitario en Puebla, revocó la resolución y ordenó la aprehensión del sargento por su probable responsabilidad en el delito de homicidio al admitir como valido el video.

El empresario Alejandro Martí y presidente de la fundación México SOS, dijo en entrevista para Milenio Diario que solicitará al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, que revise este caso porque el sargento es inocente y el video que se presentó como evidencia está editado.

Señaló que el juez de control no aceptó como prueba el video porque la PGR lo obtuvo de las redes sociales, es decir, son imágenes que levantaron los propios huachicoleros que atacaron a los militares.

Martí aseguró que no hay ninguna prueba para involucrar al sargento José, y el video publicado en medios, está editado y no puede ser válido. Además, señaló que el video fue entregado por niños y no salió del C4.

