Se ven blandengues con Duarte

El primero de junio pasado, encabecé la columna de ese día, con el título de: “Castigo light para Javier Duarte” y en el primer párrafo señalé que “Desde Los Pinos se opera una salida light para el ex –gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, preso en una cárcel de Guatemala, en espera de que el gobierno mexicano cumpla con los requisitos para su extradición”.

Hoy Duarte ya no está en una cárcel guatemalteca, ha dormido durante tres días en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y, como se desarrollan los acontecimientos todo apunta que el señor no recibirá todo el peso de la ley por el desfalco que provocó a las arcas de gobierno veracruzano, el más grande en su historia, con todo y Fidel Herrera.

Todo apunta que el ex –mandatario de Veracruz, hizo algún trato en lo obscurito, porque como se ve de blandengue la PGR –tengan fe en la PGR dice Osorio Chong- pronto lo veremos gozando de los millones que le robó a esa entidad, otrora tan prospera, hoy agobiada por las deudas que les dejó este pillo de cinco estrellas.

En las redes sociales, en los comentarios de café, así como con los analistas, en los medios de comunicación, hay serias sospechas de que el gobernador más corrupto que ha existido en la historia moderna del país, saldrá mejor librado de lo que muchos pensaban.

Cómo tener fe en la PGR como nos invita a tenerla el Secretario de Gobernación, si en las primeras de cambio, los fiscales enviados por el procurador, Raúl Cervantes riegan el tepache, ante la burla del acusado quien en ningún momento ha mostrado alguna preocupación.

“Está en operación una burla más, sobre todo para los veracruzanos que sufrieron las consecuencias de un gobierno derrochador y autoritario como el que encabezó este señor”, manifesté en aquella ocasión.

¿Será que complicidad mata a Ley? Muy pronto lo sabremos, por ahora las sospechas de que no tendrá un castigo ejemplar, siguen creciendo.

Hace aproximadamente un mes, el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal confesó en una entrevista con Carmen Aristegui, que Javier Duarte de Ochoa le ofreció 50 millones de pesos, para que le arreglara las cuentas, algo que desde el año pasado, antes de que Javidu saliera en el helicóptero del gobierno del Estado, en la entidad, pero principalmente en Xalapa, era un secreto a voces que se había hecho ese ofrecimiento, pero que finalmente no se concretó porque el entonces gobernador sacó de su cartera sólo 5 millones. Portal tiene mucho que aportar en este caso y los elementos necesarios para hundirlo, simplemente porque él fue quien descubrió los desvíos millonarios. Y no crean que todo se lo embolsó quien duerme en el ReNo, muchos pesos fueron a parar a los bolsillos de sus amigos, tanto de la entidad como de la capital del país…Desvergonzado, cínico y grosero se ha visto el Secretario de las obras chafas, Gerardo Ruíz Esparza, en esta semana que precede al colapso del Paso Exprés de Cuernavaca y ahí se los dejó para sí quieren agregarle más calificativos…Otro que recibe el perdón es el tal Malova a quien el Congreso de mayoría priísta en Sinaloa le aprobó la cuenta pública del ejercicio 2016 de su gobierno, complicidad mata ley, ¿o no?

