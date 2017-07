Después de analizar la trayectoria de Gerardo Ruíz Esparza, en estos últimos diez años que Enrique Peña Nieto le encargó las obras de infraestructura –las más costosas- tanto en el Estado de México, como en el gobierno federal, bien podría motejársele como el secretario de las obras chafas.

El socavón que se abrió el miércoles pasado en el Paso Exprés de Cuernavaca no es el único error con el que carga este socio del presidente, dice López Obrador, pero que en realidad es un cómplice de Enrique Peña Nieto, quien lo mantiene al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pese a su incapacidad y sus declaradas corruptelas, para las cuales se pinta sólo.

El Circuito Exterior Mexiquense, construido durante la administración de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México y que estuvo a cargo de Ruíz Esparza, una obra que costó 52, 219 mil millones de pesos, -mismos que se embolsó la empresa española OHL en su mayor contrato en la gubernatura del actual presidente -es una vialidad en la que se han registrado decenas de accidentes y que se inunda cuando caen lluvias torrenciales, todo ello como consecuencia de la mala planeación

El año pasado cayó una trabe, -esas conocidas como ballenas- en la avenida de las Torres, en Metepec, en las obras para la construcción del tren rápido a Toluca a cargo de la SCT, afortunadamente no hubo desgracias que lamentar, pero pudo haber sucedido un accidente de consecuencias inimaginables.

Quién no recuerda la gran alharaca que se hizo para la construcción de un tren rápido México-Querétaro y que finalmente fue suspendida, sin que se conocieran las causas reales de la suspensión, por lo cual, al empresa China Railway, propiedad del Partido Comunista Chino, recibió una indemnización de 16 millones de dólares que salieron de las arcas del actual gobierno.

Pero eso no ha sido todo, el circuito Bicentenario –segundo piso del Periférico Norte -que une al Toreo de Cuatro Caminos, con los municipios conurbados a la Ciudad de México, también concesionado a la española OHL, que en los últimos años ha recibido como concesión el incremento desorbitado de sus tarifas y que no resolvió el gran problema de vialidad que existe en la zona.

Y el colmo, el Paso Exprés de Cuernavaca colapsado la semana pasada con un socavón, que según los especialistas en ese tipo de obras, se pudo haber evitado, cosa que por su incapacidad y corruptelas, Ruiz Esparza no se dio cuenta y por lo cual, Peña lo debe cesar y meter a la cárcel, ¿no cree usted?

Nuevamente quedó en suspenso la decisión sobre el caso Coahuila porque se seguirá revisando si hubo o no rebase en los gastos de campaña, algo que todos los coahuilenses vieron, pero que los consejeros del INE no logran percibir. Seguirá la revisión… ¿Quién envío esos porros a Claudia Sheinbaum este domingo en Iztacalco? ¿También en Morena hay fuego amigo? ¿Lo sabrá López Obrador? Lo cierto es que el proceso de selección del candidato de ese partido para la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, no será nada fácil y sacará más canas, de las que por sí tiene el tabasqueño dueño de la franquicia.

