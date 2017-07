Sería patético insistir en negar prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de julio (AlmomentoMX).- Resultaría patético el cuento de volver a insistir en negarle la prisión domiciliaria a la maestra Elba Esther Gordillo, luego de que de la magistrada del Tercer Tribunal Unitario resolviera en favor de un amparo para definir si la maestra enfrenta o no en prisión domiciliaria el proceso que se le sigue, señaló el abogado Marco Antonio del Toro.

En entrevista para el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, informó que el nuevo magistrado debe cumplir la sentencia el viernes, a la cual ya no recurrió la Procuraduría General de la República al ser firme y definitiva.

“Ya no cabe recurso de revisión. Ya debe de resolver el magistrado del Primer Tribunal Unitario, quien ya no es el mismo magistrado que anteriormente había estado señalando que no procedía la misma. Fue sustituido por otro magistrado. Se hicieron cambios en Tribunales”.

Marco Antonio del Toro espera que el nuevo magistrado simplemente acate la sentencia. “Esto debe ocurrir este viernes y me parece un tema gravísima que en una batalla de esta naturaleza hayan tenido que transcurrir dos años de distintas sentencias de amparo y resoluciones para llegar a este objetivo”.

Recordó que a lo largo de dos años, se ha hecho el planteamiento de prisión preventiva domiciliaria sustentado en las circunstancias particulares de la maestra Elba Esther Gordillo tanto de edad como de salud, de la cantidad de derechos que le asisten en función de ello y de la cantidad de resoluciones donde ha habido negativas.

