Trump ha dicho 836 afirmaciones falsas en sus primeros seis meses de gobierno

AFP

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de julio (AlMomentoMX).- En sus primeros seis meses como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha dicho 836 afirmaciones falsas, es decir 4.6 mentiras al día. Las cifras corresponden a un nivel similar a sus primeros 100 días, cuando la media era de 4,9 al día y el total 492, según un estudio de The Washington Post.

El diario estadunidense agrega las falsas declaraciones de Trump a una base de datos donde las personas pueden encontrarlas fácilmente; muchas de ellas se repiten pues aunque se descubra que son mentira, el presidente sigue repitiéndolas una y otra vez.

La declaración mentirosa que más ha repetido Trump (44 veces) es que la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, está “esencialmente muerta”; sin embargo, datos oficiales del Congreso señalan que el gasto en este rubro se mantendrá estable en el futuro; además, no ha sido suficiente para obtener los votos suficientes entre los legisladores para derogarlo.

De acuerdo The Washington Post, a Trump también le gusta atribuirse logros ocurridos antes de que fuera presidente de EU. Por ejemplo, unas 30 veces ha promocionado que consiguió inversiones o hecho anuncios sobre empleos que ya habían ocurrido.

Otro de los dichos “mentirosos” de Trump es que él ha propuesto “el mayor recorte de impuestos en la historia del país”, aunque su administración no ha publicado ningún plan más allá del papel y aunque aplicara un recorte, éste no sería menor a los que hicieron Harry Truman y Ronald Reagan.

Trump no sólo recurre a Twitter para propagar este tipo de falsedades, criticar a sus opositores y defender sus acciones. Su breve historial como presidente sigue mostrando que no necesita ocultarse tras el teclado de su smarthphone para difundir hechos alternativos si no que lo hace a menudo en entrevistas, discursos y comentarios a la prensa.

Por ejemplo, en un discurso en Polonia a principios de este mes, el republicano afirmó que gracias a la presión de su Administración a otros países miembros, “miles de millones de dólares están siendo destinados a la OTAN con mayor rapidez”. Sin embargo, la realidad es que en 2014 —tres años antes de que llegara al poder— los países de la alianza acordaron aumentar el gasto individual de cada país al 2% de su PIB en una década. Trump ha repetido esta falsedad al menos 17 veces.

AM.MX/dsc

The post Trump ha dicho 836 afirmaciones falsas en sus primeros seis meses de gobierno appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios