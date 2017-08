Vuelve “El extraño mundo de Jack”… en cómic

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de agosto (AlMomentoMX).- A más de 20 años de su estreno, El Extraño Mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas) al fin tendrá una secuela, pero no será producto de la imaginación de Tim Burton y tampoco llegará al cine.

Resulta que la editorial Tokyopop, dedicada al manga, llegó a un acuerdo con Disney para publicar nuevas aventuras de Jack Skellington y sus amigos. Sí, lo será en formato de cómic y se espera que salga en el 2018.

De acuerdo con Hollywood Reporter, el cómic se llamará Nightmare Before Christmas: Zero’s Journey y contará qué pasa después de la película de Tim Burton. La historia tendrá como protagonista a Zero, el perro fantasma de Jack Skellington, quien se pierde en la Ciudad de Navidad.

The Nightmare Before Christmas: Zero’s Journey será un cómic escrito por Stuart J. Levy, fundador de la editorial, con arte a cargo del Studio DICE.

El proyecto será publicado en número seriados y al final será compilado en dos tomos a todo color y compilados en blanco y negro, en formato manga.

La colaboración entre Tokyopop y Disney no terminará con El Extraño Mundo de Jack, también planean hacer un crossover entre Kilala Princess, el manga creado por Rika Tanaka y Nao Kodaka y las princesas de Disney: Mulan, Pocahontas y Merida y otras.

