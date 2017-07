Wonder Woman 2 ya tiene fecha de estreno

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio (AlMomentoMX).- Wonder Woman sigue cosechando éxitos en taquilla, por lo que Warner Bros. anunció que su secuela ya tiene fecha de estreno.

Así es, la casa productora informó que será el 13 de diciembre de 2019 cuando Diana Prince regrese a la pantalla grande de Estados Unidos, con el bello rostro de Gal Gadot.

A la fecha, la Mujer Maravilla ha recaudado más de 780 millones de dólares en taquilla mundial, con lo cual logró redimir al universo cinematográfico de DC Comics, cuyos estrenos previos -como Batman vs. Superman y Escuadrón Suicida– no fueron bien recibidos por la crítica y la taquilla.

No hay otra película con esa fecha de estreno por ahora (Masters of the Universe se estrena una semana antes, y Wicked una semana después), y se estrenará casi un año después de que Aquaman esté en cartelera por primera vez (21 de diciembre de 2018).

Warner no confirmó el regreso de Patty Jenkins como directora, pero si los informes de su participación con Geoff Johns en el guion de la secuela situado en los años 80, con la Guerra Fría como escenario y el supuesto regreso de Chris Pine como Steve Trevor, seguramente se dará el anuncio pronto.

